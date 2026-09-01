「こんな時給でやってられっか！」着ぐるみが暴露するコンサル業界の過酷な実態
YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【コンサルの深淵】「新卒年収が下がってきてる。」謎の着ぐるみが暴露するコンサル業界の闇が衝撃すぎた...｜27卒・28卒・サマー・早期選考」と題した動画を公開した。動画では、着ぐるみキャラクターの「Tちゃん」が登場し、コンサル業界の働き方や知られざる実態について赤裸々に語っている。
Tちゃんはまず、コンサル業界で働く人々について言及。昔は真面目な陰キャタイプが多かったが、現在は大量採用の影響で勤勉ではない若手も増えたと指摘する。激務かどうかについては「平社員のうちは激務じゃない」と断言。遅くても21時には帰れる環境になっている一方で、仕事を残して帰る若手が増えたため「そのしわ寄せはマネージャー以上にいっている」と、中間管理職が苦労する業界の構造を明かした。
気になる年収については、全体的に高めであるものの、近年は大量採用により平均年収が下がり気味だと説明。かつては新卒1年目で600万円以上が一般的だったが、現在は「400万円台まで落ちている」という衝撃の事実を暴露した。早期退職者が多い理由については、メンタルの問題ではなく「こんな時給でやってられっか！」と感じる人が多いからだと分析。労働時間が長く精神的プレッシャーも大きい中で、割に合わないと見切りをつける社員が後を絶たない実態を語った。また、コンサル業界の恋愛事情にも触れ、論理的に話せない人を下に見る傾向が強まると「結婚できない人間になる可能性がある」と独自の視点を展開している。
動画の終盤では、各コンサルティングファームの社風や特徴をイニシャルで解説。最後には、コンサル志望者に向けて「コンサルって実は接客業なんだ」と本質を提示し、「論破王になるんじゃなくて、お客さんが納得するような形でプレゼンをする練習をしていくと良い」と実践的なアドバイスで締めくくった。
Tちゃんはまず、コンサル業界で働く人々について言及。昔は真面目な陰キャタイプが多かったが、現在は大量採用の影響で勤勉ではない若手も増えたと指摘する。激務かどうかについては「平社員のうちは激務じゃない」と断言。遅くても21時には帰れる環境になっている一方で、仕事を残して帰る若手が増えたため「そのしわ寄せはマネージャー以上にいっている」と、中間管理職が苦労する業界の構造を明かした。
気になる年収については、全体的に高めであるものの、近年は大量採用により平均年収が下がり気味だと説明。かつては新卒1年目で600万円以上が一般的だったが、現在は「400万円台まで落ちている」という衝撃の事実を暴露した。早期退職者が多い理由については、メンタルの問題ではなく「こんな時給でやってられっか！」と感じる人が多いからだと分析。労働時間が長く精神的プレッシャーも大きい中で、割に合わないと見切りをつける社員が後を絶たない実態を語った。また、コンサル業界の恋愛事情にも触れ、論理的に話せない人を下に見る傾向が強まると「結婚できない人間になる可能性がある」と独自の視点を展開している。
動画の終盤では、各コンサルティングファームの社風や特徴をイニシャルで解説。最後には、コンサル志望者に向けて「コンサルって実は接客業なんだ」と本質を提示し、「論破王になるんじゃなくて、お客さんが納得するような形でプレゼンをする練習をしていくと良い」と実践的なアドバイスで締めくくった。
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