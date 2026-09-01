引退後に“寿司職人”に転身…長田秀一郎が語る、最終年に起きた「理解不能な1球」
YouTubeチャンネル「プロ野球2nd_元プロ野球選手にロングインタビュー」が、「【長田秀一郎】引退後は寿司職人に！？／NPB最終年に起きた異変“理解不能な１球”／60HRのバレンティンへの仰天司令！」と題した動画を公開した。元プロ野球選手の長田秀一郎が出演し、プロ生活14年間の軌跡や引退後の意外なセカンドキャリアを明かした。
動画は、長田の現在の活動についての話題からスタート。ライオンズアカデミーで子供たちに野球を教える傍ら、出張で寿司職人としても活動しているという意外な事実を告白。「握らせてくれるお寿司屋さんがありまして」「自分でもやってみたい」と、本格的に技術を学んだ経緯を語った。
続いて話題は、現役時代の思い出へ。2013年途中に西武から地元である横浜DeNAベイスターズへトレード移籍した際のエピソードでは、当時のヤクルト・バレンティン（シーズン60本塁打を記録）との対戦を回顧。ミーティングで「全部フォアボールだ」という仰天の指示が出たことを明かし、「それはびっくりしましたね」と当時の衝撃を振り返った。
さらに、プロ最終年となった2016年の話題では、自身の体に起きた“異変”について言及。「いつも通り動かしてるのに、なんでそこ行ったんだろう」と、1球だけコントロールが効かずデッドボールを与えてしまった「理解不能な1球」が、自身の限界を感じる契機になったと語った。その後は独立リーグの新潟アルビレックスBCに移籍し、過酷な環境の中で若い選手たちの情熱に触れながら「すっきり辞められました」と完全燃焼できた心境を明かしている。
「1つのミスを引きずらない」という中継ぎ投手ならではのメンタルでプロの世界を生き抜いた長田。野球指導から寿司職人まで、全く異なる分野にも前向きに挑戦し続ける彼のセカンドキャリアに、今後も注目が集まる。
動画は、長田の現在の活動についての話題からスタート。ライオンズアカデミーで子供たちに野球を教える傍ら、出張で寿司職人としても活動しているという意外な事実を告白。「握らせてくれるお寿司屋さんがありまして」「自分でもやってみたい」と、本格的に技術を学んだ経緯を語った。
続いて話題は、現役時代の思い出へ。2013年途中に西武から地元である横浜DeNAベイスターズへトレード移籍した際のエピソードでは、当時のヤクルト・バレンティン（シーズン60本塁打を記録）との対戦を回顧。ミーティングで「全部フォアボールだ」という仰天の指示が出たことを明かし、「それはびっくりしましたね」と当時の衝撃を振り返った。
さらに、プロ最終年となった2016年の話題では、自身の体に起きた“異変”について言及。「いつも通り動かしてるのに、なんでそこ行ったんだろう」と、1球だけコントロールが効かずデッドボールを与えてしまった「理解不能な1球」が、自身の限界を感じる契機になったと語った。その後は独立リーグの新潟アルビレックスBCに移籍し、過酷な環境の中で若い選手たちの情熱に触れながら「すっきり辞められました」と完全燃焼できた心境を明かしている。
「1つのミスを引きずらない」という中継ぎ投手ならではのメンタルでプロの世界を生き抜いた長田。野球指導から寿司職人まで、全く異なる分野にも前向きに挑戦し続ける彼のセカンドキャリアに、今後も注目が集まる。
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