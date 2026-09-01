ネパールで大洪水が押し寄せるわずか10分ほど前に、ある中学校の校長が生徒と教職員約900人を迅速に避難させていたことが、後になって明らかになった。

30日（現地時間）、BBCなどによると、ネパール・ヌワコットにあるトリブバン・トリシュリ中等学校のラジェンドラ・ダワディ校長は、大洪水が発生した26日午前9時10分ごろ、洪水が迫っているとの警告電話を4回受けた。

その後、ある保護者が「大きな洪水が来る」と言って自ら子どもを迎えに来たため、事態の深刻さを感じ、直ちに生徒と教職員の避難を決めた。

ダワディ校長は、校内にいる人々に直ちに高台へ避難するよう指示した。生徒を乗せて学校へ向かっていたスクールバスにも連絡し、すぐに引き返すよう指示した。

ダワディ校長は「もし迅速に決断していなかったら、あるいは避難があと10分遅れていたら、私も生徒たちも、こうして話すことはできなかっただろう」と胸をなで下ろした。

同校は今回の洪水により、校舎の大部分が泥やがれきに埋もれた。ダワディ校長は、水が流れ込む速度が非常に速く、川岸から約100メートル離れた寄宿舎も瞬く間に水没したと証言した。

高台に避難した同校の生徒と教職員は、外部との連絡が途絶えたため2日間孤立したが、その後、救助隊のヘリコプターで近隣の村へ移送された。

同校の生徒、ユニシャ・アマティアさんは「学校の裏手にある狭いはしごを使って脱出したが、あっという間に近くの市場が濁流にのみ込まれて姿を消した」と話した。また、「私たちとは別の経路で脱出しようとした人たちは、結局、濁流にのまれたようだ」と、当時の緊迫した状況を伝えた。