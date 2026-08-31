『デイ・ブレイク～奪われた明日』と『ザ・ルーキー』シーズン6が9月にDlifeにてチャンネル初放送決定

『デイ・ブレイク～奪われた明日』が2026年9月7日（月）より、そして『ザ・ルーキー』シーズン6が9月17日（木）より、海外ドラマ専門チャンネル「Dlife」にてチャンネル初放送される。

最悪の24時間を繰り返す『デイ・ブレイク～奪われた明日』

目覚めるたび、また最悪の一日が始まる--。本作は、『LOST』や『X-ファイル』の製作陣が贈るタイムループ型犯罪捜査サスペンスである。

ロサンゼルス市警麻薬課の刑事ブレット・ホッパーは、ある日突然、身に覚えのない地方検事補殺害の容疑をかけられ、さらに謎の組織に狙われることになり極限状態に陥る。意識を失ったブレットが目を覚ますと、なぜか昨日と同じ朝が始まっていた。

繰り返される同じ24時間のなかで、ブレットは事件の真相を追いながら、自らを陥れた陰謀の全貌に迫る。少しずつ変化する出来事を手掛かりに、殺人事件の真相や謎の組織の正体を探る、予測不能な展開が見どころだ。タイムループという斬新な設定に、緻密な謎解きとスリリングな犯罪捜査が絡み合い、果たしてブレットは最悪の一日から抜け出し、奪われた明日を取り戻すことができるのか。タイムリミットは24時間。緊迫感あふれるタイムループ・サスペンスをお見逃しなく。

『デイ・ブレイク～奪われた明日』は、2026年9月7日（月）よりDlifeにて放送開始。毎週月曜22：00～23：00に字幕版を放送（再放送は毎週火曜23：15～0：00ほか）

仕事もプライベートも最大の試練を迎える『ザ・ルーキー』シーズン6

ネイサン・フィリオンが主演を務める『ザ・ルーキー』シーズン6は、人生の再出発を決意してロサンゼルス市警の新人警官となったジョン・ノーランが、年下の上司や仲間たちとともに犯罪捜査の最前線で奮闘する、笑って泣ける大人気ヒューマン・クライムドラマの第6弾である。

シーズン6では、前シーズンのラストで発生した警官襲撃事件の黒幕を追う、緊迫感あふれる展開が描かれる。さらに、ノーランとベイリーの結婚をめぐっても次々と波乱が巻き起こる。迫力のアクションとスリリングな事件捜査に加え、仲間との絆や人生の再出発を描く人間ドラマも大きな魅力だ。仕事もプライベートも最大の試練を迎えるノーランの活躍に注目だ。

『ザ・ルーキー』シーズン6は、2026年9月17日（木）よりDlifeにて放送開始。毎週木曜22：00～23：00に二カ国語版、毎週金曜23：00～0：00に字幕版を放送。

（海外ドラマNAVI）

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