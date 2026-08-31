マシュー・マコノヒー＆ウディ・ハレルソンに“実の兄弟疑惑” 本人役で共演『ブラザーズ』予告解禁
俳優のマシュー・マコノヒーとウディ・ハレルソンが主演する動画配信サービス「Apple TV」の新作コメディシリーズ『ブラザーズ』（全8話）が、9月23日より世界同時配信されることが決定し、予告映像が解禁された。
【動画】Apple TV『ブラザーズ』予告映像
実生活でも長年の親友として知られるマコノヒーとハレルソンが、本人を思わせるフィクション版の自分自身を演じる本作。2人は主演に加え、製作総指揮も務める。
映画『ダラス・バイヤーズクラブ』でアカデミー賞主演男優賞およびゴールデングローブ賞主演男優賞を受賞し、Apple Original Film『ロスト・バス』での熱演も記憶に新しいマシュー・マコノヒー。そして、映画『ラリー・フリント』『スリー・ビルボード』などで3度のアカデミー賞ノミネートを誇り、エミー賞受賞歴も持つ名優ウディ・ハレルソン。
世界中を熱狂させた大ヒットドラマ『TRUE DETECTIVE／二人の刑事』で息の合った重厚な演技合戦を見せ、世界的な高評価を得た2人が、満を持して再びタッグを組む。
本作で2人が演じるのは、彼ら自身を思わせるフィクションの自分自身。“実の兄弟かもしれない親友同士”という設定だ。名実ともにハリウッドのトップに君臨する2大スターが、長年の絆と圧倒的な演技力で、観る者を惹きつける唯一無二のコメディを作り上げる。
物語は、ウディの娘の結婚式が台無しになったことをきっかけに、ウディが家族を連れ、マシューの所有する米テキサス州オースティンの牧場へ長期滞在するところから始まる。
ところが、マシューの母親“マ・マック”（ホランド・テイラー）が「あんたたちのケンカは昔も今も兄弟ゲンカみたい」と口にしたことで、2人は本当の兄弟かもしれないという疑惑が浮上。真実を突き止めようとウディが牧場中を引っかき回す一方、マシューはテキサス州知事選への出馬を検討し、別の“アイデンティティーの危機”に直面する。友情や家族、名声、そして「神話と現実」の曖昧な境界線を描く、温かくもカオスな物語が展開される。
解禁された予告には、「本当にマコノヒー？」と酔っぱらいに絡まれるマシューや、派手な柄のバスで牧場に現れるウディの姿を収録。“実の兄弟疑惑”に動揺を隠せないウディと、そこから加速していくドタバタ劇に思わず笑ってしまうこと間違いなし。
映像の最後では、マシューが子どもを相手に「俺はオスカー俳優。で、お前は？」と自慢。ウディが「……候補者」と切なげに答える、実際の受賞歴を題材にした自虐的なやり取りも描かれている。
共演には、エミー賞受賞俳優のホランド・テイラーをはじめ、ナタリー・マルティネス、ブリタニー・イシバシらが名を連ねる。制作はParamount Television Studios。リー・アイゼンバーグがショーランナーと製作総指揮を務める。
Apple TV『ブラザーズ』は9月23日に第1話、第2話を配信し、以降は毎週水曜に新エピソードを配信予定。
【動画】Apple TV『ブラザーズ』予告映像
実生活でも長年の親友として知られるマコノヒーとハレルソンが、本人を思わせるフィクション版の自分自身を演じる本作。2人は主演に加え、製作総指揮も務める。
映画『ダラス・バイヤーズクラブ』でアカデミー賞主演男優賞およびゴールデングローブ賞主演男優賞を受賞し、Apple Original Film『ロスト・バス』での熱演も記憶に新しいマシュー・マコノヒー。そして、映画『ラリー・フリント』『スリー・ビルボード』などで3度のアカデミー賞ノミネートを誇り、エミー賞受賞歴も持つ名優ウディ・ハレルソン。
本作で2人が演じるのは、彼ら自身を思わせるフィクションの自分自身。“実の兄弟かもしれない親友同士”という設定だ。名実ともにハリウッドのトップに君臨する2大スターが、長年の絆と圧倒的な演技力で、観る者を惹きつける唯一無二のコメディを作り上げる。
物語は、ウディの娘の結婚式が台無しになったことをきっかけに、ウディが家族を連れ、マシューの所有する米テキサス州オースティンの牧場へ長期滞在するところから始まる。
ところが、マシューの母親“マ・マック”（ホランド・テイラー）が「あんたたちのケンカは昔も今も兄弟ゲンカみたい」と口にしたことで、2人は本当の兄弟かもしれないという疑惑が浮上。真実を突き止めようとウディが牧場中を引っかき回す一方、マシューはテキサス州知事選への出馬を検討し、別の“アイデンティティーの危機”に直面する。友情や家族、名声、そして「神話と現実」の曖昧な境界線を描く、温かくもカオスな物語が展開される。
解禁された予告には、「本当にマコノヒー？」と酔っぱらいに絡まれるマシューや、派手な柄のバスで牧場に現れるウディの姿を収録。“実の兄弟疑惑”に動揺を隠せないウディと、そこから加速していくドタバタ劇に思わず笑ってしまうこと間違いなし。
映像の最後では、マシューが子どもを相手に「俺はオスカー俳優。で、お前は？」と自慢。ウディが「……候補者」と切なげに答える、実際の受賞歴を題材にした自虐的なやり取りも描かれている。
共演には、エミー賞受賞俳優のホランド・テイラーをはじめ、ナタリー・マルティネス、ブリタニー・イシバシらが名を連ねる。制作はParamount Television Studios。リー・アイゼンバーグがショーランナーと製作総指揮を務める。
Apple TV『ブラザーズ』は9月23日に第1話、第2話を配信し、以降は毎週水曜に新エピソードを配信予定。