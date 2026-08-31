武田梨奈主演『ワカコ酒』ついにseason10突入！ 初の海外ロケでゴールドコーストへ
武田梨奈主演ドラマ『ワカコ酒 Season10』が、BSテレ東にて2027年1月から放送されることが決まった。
【写真】水色とピンクがかわいい 『ワカコ酒』原作書影
本作は、「ぷしゅー」の決めぜりふとともにお酒を楽しむ2015年放送開始の人気グルメドラマシリーズ第10弾。「酒飲みの舌」を持って生まれたOL・村崎ワカコ（26歳）がさまざまな酒場をさすらい、女ひとり酒を堪能する姿を描く。原作は、今年で連載15周年、累計350万部（紙・電子合計／既刊27巻）を超える新久千映の『ワカコ酒』（月刊コミックゼノン／コアミックス）。
Season10も、ふらりと立ち寄る赤ちょうちんから隠れ家的な名店まで、ワカコが日本各地のおいしいお酒と肴を心ゆくまで堪能する“いつもの魅力”は健在だ。
記念すべき第10弾の幕開けとなる第1夜・第2夜では、シリーズ初となる海外ロケを敢行した。
海外ロケの舞台となるのは、オーストラリアを代表する世界有数のビーチリゾート、ゴールドコースト。オーストラリア政府観光局、クイーンズランド州政府観光局、ゴールドコースト観光局、およびカンタス航空の全面協力のもと、雄大な自然と美しいビーチが広がる異国の地へワカコが飛び立つ。
海を越えても「おいしいお酒と肴を愛する」ワカコのブレないスタンスはそのまま。開放感あふれるゴールドコーストならではの絶品グルメと現地のお酒で、国境を越えた至福の「ぷしゅー」を届ける。
主演の武田梨奈は「目標に掲げていたSeason10が、遂に実現します！ 日頃からワカコ酒を愛し、楽しみに待っていてくれた皆様のおかげです。今まで共にドラマを創り上げてきた全キャスト、全スタッフ、撮影にご協力いただいたお店の方々、美味しいお酒や肴たち、一人ひとりの愛情がドラマに注がれてここまでこられました。ありが10ございます！」「念願だった海外ロケもあり、どんな出会いが待っているのか、楽しみです」と喜びのコメント。
原作者の新久千映は「記念すべき10作目ならではの素敵な展開もあると伺ってとても楽しみです。同じお料理をいただいても、その時の気分や合わせるお酒で違った味わいに感じるように、いつ観ても新鮮な楽しさがあるドラマ『ワカコ酒』。10周目に差し掛かったワカコと、すっかりおなじみになったキャラクターの皆さんに会えるのが待ち遠しくてたまりません」としている。
また、10月17・18日に東京・墨田区の錦糸公園ふれあい広場で開催される入場無料の音楽イベント「すみだストリートジャズフェスティバル」内に、作品の世界観を堪能できる特設ブース【ドラマ「ワカコ酒」フェスティバル】が出店されることが決まった。
会場では、ドラマの世界観に浸れる至福の「ぷしゅー」体験を届ける。ブース内では、Season1からSeason9までの劇中に登場した全国各地の酒蔵から、注目の銘酒たちをチケット制にて試飲（有料）できる。
ドラマ『ワカコ酒 Season10』は、BSテレ東にて2027年1月より放送予定。
＜コメント全文＞
≪出演者コメント≫
■ 村崎ワカコ役：武田梨奈
目標に掲げていたSeason10が、遂に実現します！
日頃からワカコ酒を愛し、楽しみに待っていてくれた皆様のおかげです。
今まで共にドラマを創り上げてきた全キャスト、全スタッフ、撮影にご協力いただいたお店の方々、美味しいお酒や肴たち、一人ひとりの愛情がドラマに注がれてここまでこられました。ありが10ございます！
今や、私の心と体の一部ともいえる「ワカコ」。
新久千映先生の描くキャラクターや世界観が大好きなので、新たなシーズンも初心を忘れずに撮影に挑みたいと思います。そして、念願だった海外ロケもあり、どんな出会いが待っているのか、楽しみです。
≪原作者コメント≫
■ 新久千映
記念すべき10作目ならではの素敵な展開もあると伺ってとても楽しみです。
同じお料理をいただいても、その時の気分や合わせるお酒で違った味わいに感じるように、いつ観ても新鮮な楽しさがあるドラマ｢ワカコ酒｣。
10周目に差し掛かったワカコと、すっかりお馴染みになったキャラクターの皆さんに会えるのが待ち遠しくてたまりません。
もちろんおいしいお酒を片手に今からスタンバイしています。
≪スタッフコメント≫
■ プロデューサー：荻野史歩（テレビ東京 配信ビジネス局）
多くの方に愛され、ドラマ「ワカコ酒」はシリーズ10作目を迎えることができました。今回はキャスト、スタッフ一同の念願だった海外ロケも決定し、オーストラリアのゴールドコーストでワカコが1人飲みを堪能します。国内では、激渋の大衆酒場や恒例の中華、ビアホール、お馴染みのお店など、Season10に相応しいラインナップが出揃いました。
行きつけのお店でもリゾート地であるゴールドコーストでもワカコのスタンスは変わりません。知らない土地、初めてのお店でも1人で扉を開くことができるワカコ。そのお酒愛と行動力にはいつも勇気を貰います。
また、ワカコを演じる武田梨奈さんの食べっぷりと飲みっぷりは毎回素晴らしく、美味しさの説得力がグッと増して、観ているだけでお腹が空いてきます。今作でも武田さん演じるワカコが観られることが私自身とても楽しみです。
今までのシリーズでキャストとスタッフが築き上げてきたドラマの魅力が存分に詰まったSeason10になるかと思いますので、ぜひお腹を空かせてお待ちいただければと思います！！
【写真】水色とピンクがかわいい 『ワカコ酒』原作書影
本作は、「ぷしゅー」の決めぜりふとともにお酒を楽しむ2015年放送開始の人気グルメドラマシリーズ第10弾。「酒飲みの舌」を持って生まれたOL・村崎ワカコ（26歳）がさまざまな酒場をさすらい、女ひとり酒を堪能する姿を描く。原作は、今年で連載15周年、累計350万部（紙・電子合計／既刊27巻）を超える新久千映の『ワカコ酒』（月刊コミックゼノン／コアミックス）。
記念すべき第10弾の幕開けとなる第1夜・第2夜では、シリーズ初となる海外ロケを敢行した。
海外ロケの舞台となるのは、オーストラリアを代表する世界有数のビーチリゾート、ゴールドコースト。オーストラリア政府観光局、クイーンズランド州政府観光局、ゴールドコースト観光局、およびカンタス航空の全面協力のもと、雄大な自然と美しいビーチが広がる異国の地へワカコが飛び立つ。
海を越えても「おいしいお酒と肴を愛する」ワカコのブレないスタンスはそのまま。開放感あふれるゴールドコーストならではの絶品グルメと現地のお酒で、国境を越えた至福の「ぷしゅー」を届ける。
主演の武田梨奈は「目標に掲げていたSeason10が、遂に実現します！ 日頃からワカコ酒を愛し、楽しみに待っていてくれた皆様のおかげです。今まで共にドラマを創り上げてきた全キャスト、全スタッフ、撮影にご協力いただいたお店の方々、美味しいお酒や肴たち、一人ひとりの愛情がドラマに注がれてここまでこられました。ありが10ございます！」「念願だった海外ロケもあり、どんな出会いが待っているのか、楽しみです」と喜びのコメント。
原作者の新久千映は「記念すべき10作目ならではの素敵な展開もあると伺ってとても楽しみです。同じお料理をいただいても、その時の気分や合わせるお酒で違った味わいに感じるように、いつ観ても新鮮な楽しさがあるドラマ『ワカコ酒』。10周目に差し掛かったワカコと、すっかりおなじみになったキャラクターの皆さんに会えるのが待ち遠しくてたまりません」としている。
また、10月17・18日に東京・墨田区の錦糸公園ふれあい広場で開催される入場無料の音楽イベント「すみだストリートジャズフェスティバル」内に、作品の世界観を堪能できる特設ブース【ドラマ「ワカコ酒」フェスティバル】が出店されることが決まった。
会場では、ドラマの世界観に浸れる至福の「ぷしゅー」体験を届ける。ブース内では、Season1からSeason9までの劇中に登場した全国各地の酒蔵から、注目の銘酒たちをチケット制にて試飲（有料）できる。
ドラマ『ワカコ酒 Season10』は、BSテレ東にて2027年1月より放送予定。
＜コメント全文＞
≪出演者コメント≫
■ 村崎ワカコ役：武田梨奈
目標に掲げていたSeason10が、遂に実現します！
日頃からワカコ酒を愛し、楽しみに待っていてくれた皆様のおかげです。
今まで共にドラマを創り上げてきた全キャスト、全スタッフ、撮影にご協力いただいたお店の方々、美味しいお酒や肴たち、一人ひとりの愛情がドラマに注がれてここまでこられました。ありが10ございます！
今や、私の心と体の一部ともいえる「ワカコ」。
新久千映先生の描くキャラクターや世界観が大好きなので、新たなシーズンも初心を忘れずに撮影に挑みたいと思います。そして、念願だった海外ロケもあり、どんな出会いが待っているのか、楽しみです。
≪原作者コメント≫
■ 新久千映
記念すべき10作目ならではの素敵な展開もあると伺ってとても楽しみです。
同じお料理をいただいても、その時の気分や合わせるお酒で違った味わいに感じるように、いつ観ても新鮮な楽しさがあるドラマ｢ワカコ酒｣。
10周目に差し掛かったワカコと、すっかりお馴染みになったキャラクターの皆さんに会えるのが待ち遠しくてたまりません。
もちろんおいしいお酒を片手に今からスタンバイしています。
≪スタッフコメント≫
■ プロデューサー：荻野史歩（テレビ東京 配信ビジネス局）
多くの方に愛され、ドラマ「ワカコ酒」はシリーズ10作目を迎えることができました。今回はキャスト、スタッフ一同の念願だった海外ロケも決定し、オーストラリアのゴールドコーストでワカコが1人飲みを堪能します。国内では、激渋の大衆酒場や恒例の中華、ビアホール、お馴染みのお店など、Season10に相応しいラインナップが出揃いました。
行きつけのお店でもリゾート地であるゴールドコーストでもワカコのスタンスは変わりません。知らない土地、初めてのお店でも1人で扉を開くことができるワカコ。そのお酒愛と行動力にはいつも勇気を貰います。
また、ワカコを演じる武田梨奈さんの食べっぷりと飲みっぷりは毎回素晴らしく、美味しさの説得力がグッと増して、観ているだけでお腹が空いてきます。今作でも武田さん演じるワカコが観られることが私自身とても楽しみです。
今までのシリーズでキャストとスタッフが築き上げてきたドラマの魅力が存分に詰まったSeason10になるかと思いますので、ぜひお腹を空かせてお待ちいただければと思います！！