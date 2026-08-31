明日の『風、薫る』時は流れて明治32年 “りん”見上愛は“佳枝”相田翔子からある話を聞く
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第23週「歩々清風」（第112回）が9月1日に放送される。
【写真】りん（見上愛）を労う美津（水野美紀）『風、薫る』第112回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第112回あらすじ
環（山田詩子）が女学校へ入学し、美津（水野美紀）はりんにねぎらいの言葉をかける。
時は流れて明治32年。環（瀧七海）は女学校の最上級生へと成長。派出看護の依頼は増え、恵風看護婦会の仕事は順調だったが、ある日、りんは佳枝（相田翔子）からある話を聞く…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。
【写真】りん（見上愛）を労う美津（水野美紀）『風、薫る』第112回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第112回あらすじ
環（山田詩子）が女学校へ入学し、美津（水野美紀）はりんにねぎらいの言葉をかける。
時は流れて明治32年。環（瀧七海）は女学校の最上級生へと成長。派出看護の依頼は増え、恵風看護婦会の仕事は順調だったが、ある日、りんは佳枝（相田翔子）からある話を聞く…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。