現金授受疑惑において金銭を要求した人物と名指しされた中尾正幸・福岡県議会副議長は突如、議員辞職届を提出（写真／産経新聞社）

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-［今野忍の政治裏読みガイド　永田町［壁耳］ノート］-

朝日新聞で20年以上、政治取材に携わってきた今野忍氏が、永田町の表舞台だけでは見えない「政治のリアル」に迫る。今回は、海外視察や現金授受疑惑に揺れる福岡県議会から、地方政治に巣食う“腐敗の構造”を読み解く。
◆福岡県議会「ガラパゴス」の実態

今年1月に朝日新聞を辞めた。政治部で20年以上働き、政治のことはひと通りわかっているつもりでいた。でも、フリーになって、勘違いだったと思い知った。私が「政治」だと思って書いてきたものは氷山の一角でしかなかった。

だから本連載では、より政治の実態を深掘りしたい。まず、取り上げるテーマは「政治とカネ」。永田町にフォーカスを当てる前に、福岡に触れたい。

西日本新聞が全国の県議会にアンケートをかけた。公費による海外視察は福岡県議会が4年間で31回、総額3.6億円。回数も金額も、回答した議会のなかで最多だ。東京と大阪は4年間でゼロ。財政難だから自粛したそうだ。

人口も予算も桁違いの東京がゼロで、福岡が3億円超。明らかにおかしい。しかも、ハワイの常連である。昨年1月は県議4人・3泊5日の視察で1人あたり約300万円。会見でこれを問われた蔵内勇夫議長は、「海外“旅行”は続けます」と言い間違えた。

そこに議長・副議長ポストを巡るカネの話が乗っかった。議長になる前、自民会派の幹部から約2000万円を要求されて払った--そう告発したのが吉松源昭県議だ。幹部側は全否定し、言い分は真っ向から衝突したが、7月24日に突如、当事者の一人である中尾正幸副議長が議員辞職した。辞職を伝えた中尾氏が「トカゲの尻尾切りと言われるかも」と口にすると、蔵内議長はこう返したという。

「君は並のトカゲじゃないよ。ガラパゴスに生存する、進化しないオオトカゲだ」

言わせてほしい。進化していないのは中尾氏だけじゃない。福岡県議会がガラパゴスだ。なぜか？　私がゾッとしたのはハワイでもカネでもない。県の執行部が県議に代わって議会の質問を作っていた、という話のほうだ。

議会は行政をチェックするためにある。だから、知事も議員も別々に選挙で選ばれる。これを二元代表制という。だが、県議の質問を監視される側の役所が書いていた。答える人が問題まで作っていたなら、あの議場で行われていたのは台本の読み合わせだ。

◆腐敗を生む「選挙で落ちない」構造

私は‘06年から2年間、朝日新聞の秋田総局にいた。その秋田には、今も語り継がれる事件がある。1994年度からの3年間で、不適正な公金支出が約43億6600万円にも上ったのだ。食糧費や旅費の名目で飲み食いやカラ出張に消えていた。職員514人が処分され、返還額は約28億9900万円にも達した。