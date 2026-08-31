海外視察3.6億円、質問は役所が代筆…福岡県議会の“ガラパゴスな腐敗”を元朝日新聞記者が暴く
-［今野忍の政治裏読みガイド 永田町［壁耳］ノート］-
朝日新聞で20年以上、政治取材に携わってきた今野忍氏が、永田町の表舞台だけでは見えない「政治のリアル」に迫る。今回は、海外視察や現金授受疑惑に揺れる福岡県議会から、地方政治に巣食う“腐敗の構造”を読み解く。
◆福岡県議会「ガラパゴス」の実態
今年1月に朝日新聞を辞めた。政治部で20年以上働き、政治のことはひと通りわかっているつもりでいた。でも、フリーになって、勘違いだったと思い知った。私が「政治」だと思って書いてきたものは氷山の一角でしかなかった。
だから本連載では、より政治の実態を深掘りしたい。まず、取り上げるテーマは「政治とカネ」。永田町にフォーカスを当てる前に、福岡に触れたい。
西日本新聞が全国の県議会にアンケートをかけた。公費による海外視察は福岡県議会が4年間で31回、総額3.6億円。回数も金額も、回答した議会のなかで最多だ。東京と大阪は4年間でゼロ。財政難だから自粛したそうだ。
人口も予算も桁違いの東京がゼロで、福岡が3億円超。明らかにおかしい。しかも、ハワイの常連である。昨年1月は県議4人・3泊5日の視察で1人あたり約300万円。会見でこれを問われた蔵内勇夫議長は、「海外“旅行”は続けます」と言い間違えた。
そこに議長・副議長ポストを巡るカネの話が乗っかった。議長になる前、自民会派の幹部から約2000万円を要求されて払った--そう告発したのが吉松源昭県議だ。幹部側は全否定し、言い分は真っ向から衝突したが、7月24日に突如、当事者の一人である中尾正幸副議長が議員辞職した。辞職を伝えた中尾氏が「トカゲの尻尾切りと言われるかも」と口にすると、蔵内議長はこう返したという。
「君は並のトカゲじゃないよ。ガラパゴスに生存する、進化しないオオトカゲだ」
言わせてほしい。進化していないのは中尾氏だけじゃない。福岡県議会がガラパゴスだ。なぜか？ 私がゾッとしたのはハワイでもカネでもない。県の執行部が県議に代わって議会の質問を作っていた、という話のほうだ。
議会は行政をチェックするためにある。だから、知事も議員も別々に選挙で選ばれる。これを二元代表制という。だが、県議の質問を監視される側の役所が書いていた。答える人が問題まで作っていたなら、あの議場で行われていたのは台本の読み合わせだ。
◆腐敗を生む「選挙で落ちない」構造
私は‘06年から2年間、朝日新聞の秋田総局にいた。その秋田には、今も語り継がれる事件がある。1994年度からの3年間で、不適正な公金支出が約43億6600万円にも上ったのだ。食糧費や旅費の名目で飲み食いやカラ出張に消えていた。職員514人が処分され、返還額は約28億9900万円にも達した。
朝日新聞で20年以上、政治取材に携わってきた今野忍氏が、永田町の表舞台だけでは見えない「政治のリアル」に迫る。今回は、海外視察や現金授受疑惑に揺れる福岡県議会から、地方政治に巣食う“腐敗の構造”を読み解く。
◆福岡県議会「ガラパゴス」の実態
今年1月に朝日新聞を辞めた。政治部で20年以上働き、政治のことはひと通りわかっているつもりでいた。でも、フリーになって、勘違いだったと思い知った。私が「政治」だと思って書いてきたものは氷山の一角でしかなかった。
西日本新聞が全国の県議会にアンケートをかけた。公費による海外視察は福岡県議会が4年間で31回、総額3.6億円。回数も金額も、回答した議会のなかで最多だ。東京と大阪は4年間でゼロ。財政難だから自粛したそうだ。
人口も予算も桁違いの東京がゼロで、福岡が3億円超。明らかにおかしい。しかも、ハワイの常連である。昨年1月は県議4人・3泊5日の視察で1人あたり約300万円。会見でこれを問われた蔵内勇夫議長は、「海外“旅行”は続けます」と言い間違えた。
そこに議長・副議長ポストを巡るカネの話が乗っかった。議長になる前、自民会派の幹部から約2000万円を要求されて払った--そう告発したのが吉松源昭県議だ。幹部側は全否定し、言い分は真っ向から衝突したが、7月24日に突如、当事者の一人である中尾正幸副議長が議員辞職した。辞職を伝えた中尾氏が「トカゲの尻尾切りと言われるかも」と口にすると、蔵内議長はこう返したという。
「君は並のトカゲじゃないよ。ガラパゴスに生存する、進化しないオオトカゲだ」
言わせてほしい。進化していないのは中尾氏だけじゃない。福岡県議会がガラパゴスだ。なぜか？ 私がゾッとしたのはハワイでもカネでもない。県の執行部が県議に代わって議会の質問を作っていた、という話のほうだ。
議会は行政をチェックするためにある。だから、知事も議員も別々に選挙で選ばれる。これを二元代表制という。だが、県議の質問を監視される側の役所が書いていた。答える人が問題まで作っていたなら、あの議場で行われていたのは台本の読み合わせだ。
◆腐敗を生む「選挙で落ちない」構造
私は‘06年から2年間、朝日新聞の秋田総局にいた。その秋田には、今も語り継がれる事件がある。1994年度からの3年間で、不適正な公金支出が約43億6600万円にも上ったのだ。食糧費や旅費の名目で飲み食いやカラ出張に消えていた。職員514人が処分され、返還額は約28億9900万円にも達した。