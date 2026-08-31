サンライズ公式サイトに謎の「あああああ」投稿　公式Xにも自動連携されSNS騒然

数々の名作アニメを手掛けるアニメーション制作会社「サンライズ」の公式サイトおよび公式Xに、突如として謎のテストメッセージが公開され、アニメファンの間で大きな注目を集めています。

異変が確認されたのは2026年8月31日の深夜。公式サイトの「作品ニュース」欄に投稿された記事の見出しには「（1）テスト」と記されており、本文を開いてみるとそこには「あああああ」というテキストのみがポツンと並ぶシュールな状態となっていました。これはいったい……。

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■ アニメ「MAO」公式HPにも連動 新情報告知のテストか誤送信か

投稿の作品カテゴリーは「MAO」に分類されています。「MAO」といえば、高橋留美子さんによる「週刊少年サンデー」（小学館）連載中の漫画で、2026年4月からはNHK総合にて連続2クールでテレビアニメが放送されている注目作です。

今回の「テスト」投稿はサンライズ公式Webサイトだけでなく、TVアニメ「MAO」の公式Webサイト内の最新情報ページにもそのまま掲載。さらに、サイト更新に連動する形でサンライズ公式Xアカウントにも自動投稿が行われるなど、各公式メディアを横断する形で配信される事態となりました。

今後のアニメ展開に関する、なにかしらの発表を控えた事前リハーサルだったのか、あるいはWeb担当スタッフによるテスト投稿の公開ミスなのか、記事執筆時点（8月31日午前8時）では詳細な理由は明らかになっていません。

■ 投稿から7時間で47万表示を記録 温かいツッコミと見守りの声

大手アニメスタジオのアカウントから突如放たれた人間味あふれるアクシデントに、SNSのタイムラインは深夜から早朝にかけて大盛り上がり。公式Xの投稿は、公開からわずか7時間ほどで47万インプレッション（表示回数）を突破しました。

返信欄や引用ポストには「テストしちゃってますよ！早く気づいて！」「予約投稿の試験かな？まあ、これくらいなら可愛いミス」など、突然のハプニングを面白がりつつも温かく見守るファンの声が多数寄せられています。

思わぬ形で注目を集めることとなったアニメ「MAO」。この「テスト」の先に、一体どんなニュースが控えているのか、もしくは何もないのか。公式からの正式な続報に注目が集まります。

＜参考・引用＞

サンライズ（@SUNRISE_web）

サンライズ公式サイト「作品ニュース」

TVアニメ「MAO」公式HP「最新情報」

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026083101.html