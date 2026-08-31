球団新人記録を更新する、バックスクリーンへの豪快な一撃

【MLB】Bジェイズ 7ー0 マリナーズ（日本時間31日・トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手は30日（日本時間31日）、本拠地でのマリナーズ戦に「6番・三塁」で先発出場。バックスクリーンに飛び込む28号ソロを放った。打球を追ったマリナーズの中堅、フリオ・ロドリゲス外野手のフェンス際でのプレーが“嬉しくない”注目を浴び、ファンは「フリオやらかした」「アレははずいやつ」と声をあげた。

3点リードで迎えた6回1死走者なしの第3打席、岡本は左腕ゲーブ・スパイアー投手の真ん中付近に入ってきた変化球を捉えた。打球は中堅後方へと舞い上がり、最後はロドリゲスのグラブをかすめてスタンドに吸い込まれた。打球速度107.7マイル（約173.3キロ）、飛距離405フィート（約123.4メートル）、角度38度の一撃でリードを広げた。

米ファンは、打球に追いつきながらも捕球に失敗したロドリゲスに厳しい視線を向けた。ネット上には「フリオはあの打球とれた」「フリオ、あれは取らなきゃダメだろ」「ナイスキャッチ、フリオ爆笑」「フリオ、和真の本塁打アシストしてもうた……？」「捕ったらビッグプレーだけど、アレははずいやつです」とコメントが寄せられていた。

岡本は17日（同18日）のレイズ戦で25号を放ち、2002年にエリック・ヒンスキーが記録した球団新人本塁打記録を更新。2試合ぶりの一発で、その記録を28本に伸ばしたが、マリナーズのスター外野手にとっては手痛い失態となってしまった。（Full-Count編集部）