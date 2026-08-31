子猫が何度も足を駆け登ってきて…？元気いっぱいな甘えん坊アピールが、たまらなく可愛いと反響を呼んでいます。

注目の投稿は記事執筆時点で27万回再生を記録しており、「なんとまぁ愛らしいこと♡」「だめだ、ニヤニヤがとまらんw」「何度見ても飽きないです」といったコメントが寄せられました。

【動画：撫でてほしい子猫→何度も足を登ってきて…あまりにも可愛い『全力アピール』】

キジ白くんのマイブーム

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』に投稿されたのは、投稿主さんを慕ってついて回る保護子猫のキジ白くんの姿。次の瞬間、勢い良く足を駆け登ってきたといいます。

元気いっぱいに「ミャー！ミャー！」と鳴きながら駆け登っては、撫でてもらうと膝のあたりまで降りて、ジャンプで着地。キジ白くんはこの行動にハマっているそうで、こうして何度も「撫でて～」と可愛らしい要求をしてくるのだそうです。

止まらない撫でてアピール

移動をしてもキジ白くんはぴったりとついて来たそうで、あらゆる方向から全力でアピール！一生懸命に登ってくる姿やこちらを見上げて要求する姿、降りる時の後ろ姿まで。すべてが愛らしさ満点です。

体重が軽い子猫ならではの身軽さもあるのでしょうが、キジ白くんの登る速度はなかなかスピーディー。ここまで上達するほどに回数を重ねていたことを想像すると、思わず笑みがこぼれてしまいますね。キジ白くんは遊びとしても楽しんでいるようで、時には肩のあたりまで登ってきたといいます。

投稿主さんの愛情のもとに

一方、投稿主さんもキジ白くんが甘えてくる度に、何度もなでなで。ジーンズのダメージ具合でわかる通り爪が刺さってしまっているようですが、慣れたものなのでしょう。降りる時も膝を曲げて、優しくサポートをしてあげていたそうです。

そうして十分に運動をした後はご飯の時間が始まり、あっという間に完食していたそう。投稿主さんの愛情をたっぷり受けながら、よく食べよく遊び、すくすくと成長しているキジ白くんなのでした。

投稿には「こんなかわいい子に駆け登られたら抵抗できませんよね」「こんなん毎朝されたら仕事行けなくなっちゃう…」「もはや主がアスレチックになってますがなw」「飛び降りる時のぽてっとした動きがかわいすぎる♡」「主さんのダメージズボンは、代々こうして作られていく(笑)」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』では、先住猫さんたちと保護猫さんたちの日常の様子が投稿されています。先住猫さんの優しさや子猫たちの無邪気な姿に癒されますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。