飼い主さんに「お出かけ行くよ」と言われて大喜びしていたワンコですが、実は行き先は動物病院で…？ワンコが騙されたことに気付いた時の様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で4万2000回再生を突破しています。

【動画：『お出かけ行くよ』と犬に伝え、病院へ向かった結果→騙されたことに気付いて…子どものような『絶望の表情』】

犬にお出かけと言い、病院へ連れて行ったら…

YouTubeチャンネル「チワワのみるくchannel」に投稿されたのは、チワワの「みるく」ちゃんを動物病院に連れて行った時の様子です。出発前、飼い主さんは病院嫌いのみるくちゃんを怖がらせないために、「お出かけ行くよ」と嘘をついたそう。

するとみるくちゃんは大喜びし、「早く行こう！」と自分からバッグの中に入ったとか。お出かけだと信じてワクワクしている姿を見て飼い主さんは罪悪感をおぼえたものの、年に一度の予防接種を受けなくてはならないため心を鬼にして病院に向かうことに。

騙されたと気付いた時の反応

病院に到着すると、みるくちゃんは「騙された…！」とこの世の終わりのような表情に。そして飼い主さんの腕にチョイチョイと触れて、「帰ろうよ！」と訴え始めたそう。ご本人は必死ですが、子どものような反応が可愛くて思わず笑ってしまいます。

その後もみるくちゃんは飼い主さんをじっと見つめたり、一度お膝に乗ってからバッグの中に戻ることを繰り返したりして、「ほら、早く帰るよ！」と猛アピールを続けたとか。しかし努力の甲斐もなく、ついに診察の順番が回ってきてしまいました。

帰宅後の態度

みるくちゃんは診察台に上がると「怖いよ～」とプルプル震え始めたものの、暴れたり逃げようとしたりはせず、注射を打つ時もじっと耐えていたそう。とても健気でお利口さんな姿にキュンとします。

そして無事に予防接種を終えて帰宅したら…？みるくちゃんは飼い主さんに向かってフンッと鼻を鳴らし、ひとりでさっさと部屋に行ってしまったとか。「この嘘つき！」と怒っているようです。

その「絶対許さない」と言わんばかりの態度を見て、「そんな～」とショックを受ける飼い主さん。どうやらみるくちゃんはわりと根に持つタイプのようなので、二度と嘘はつかない方がよさそうですね…！

この投稿には「可愛すぎる。病院やだよね」「テンションダダ下がり」「よく頑張ったね」「最後笑いました」「仲直りできるといいね（笑）」といったコメントが寄せられています。

みるくちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「チワワのみるくchannel」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「チワワのみるくchannel」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。