飼い主さんとボール遊びをするチワワさん。投げたフリをしてみたら…毎回みせてくれる芸人顔負けのリアクションが話題になっているのです。

思わず笑ってしまう、微笑ましい光景は記事執筆時点で9.9万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：『ボールを投げたフリ』をした結果→毎回犬が騙されて…感情豊かすぎる『芸人顔負けの表情』】

犬に『ボールを投げたフリ』をした結果…

Xアカウント『@kotubusuke617』に投稿されたのは、ボール遊びをするチワワさんのお姿。

この日も、飼い主さんと一緒にお気に入りのボールで遊んでいたという「こつぶ」ちゃん。飼い主さんは、いつも見せてくれるという『芸人顔負けのリアクション』を投稿されました。

毎回みせてくれる『芸人顔負けのリアクション』に爆笑

飼い主さんが持つボールをしっかりと視線で捉えて凛々しく構えていたというこつぶちゃん。ボールを振り上げると…ボールを追うようにぴょこんと跳ねながら捕らえようとしたのだそう。

そしてボールが飛んでいったのであろう場所をジッと見つめるものの…ボールは飼い主さんの手の内のまま。

振り向いた瞬間、その事実に気づいたこつぶちゃんは…目を見開きながら『なんだって…！？』という言葉が聞こえてきそうなリアクションをみせたのだそう。

この一連の流れは、飼い主さんとこつぶちゃんにとっての『お約束』になっているそうで、何度繰り返しても同じリアクションをみせてくれるのだとか。

まさに『芸人顔負け』という表現がふさわしい、こつぶちゃんの微笑ましい行動は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「なぬ！って顔ｗｗ」「超可愛い」「ハッ！？たまんない」「え？は？の顔たまらん」などの絶賛コメントが寄せられています。

個性溢れるチワワの女の子の日常

寝転がり方の癖が強すぎたり、飼い主さんが思わず笑ってしまうほど芸人顔負けのリアクションを見せてくれたり。ユーモアと個性に溢れたこつぶちゃん。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくマイペースにのびのびと幸せに暮らすこつぶちゃんの日常はチワワの魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kotubusuke617」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。