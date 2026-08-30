DC映画『ワンダーウーマン』シリーズのガル・ガドットが、ジェームズ・ガン率いる新DCユニバースに復帰する計画が存在しないことがわかった。ガドット自身が、米にて「特に話し合いはありません」と明かした。

ガドット演じるワンダーウーマンは、『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』（2016）に初登場し、『ワンダーウーマン』（2017）『ジャスティス・リーグ』（2017）『ワンダーウーマン 1984』（2020）などで活躍。2023年には『シャザム！～神々の怒り～』と『ザ・フラッシュ』に姿を見せたが、ユニバースの刷新によりこれが最後の出番となっていた。

最後にガドットがスタジオと話し合いの場を持ったのは、ワーナー＆DCが『ワンダーウーマン』第3作の実現を計画していた当時のこと。以来、ガドットはDC作品について「何も聞いていない」と話している。

「（ワンダーウーマンは）たくさんの人々が非常に大切にしてきた、本当にかけがえのないキャラクターです。今後、誰が演じることになっても、この最高のキャラクターとともに素​​晴らしい旅路を楽しんでほしいと願っています。私も彼女を演じられたこと、そしてこの素晴らしいキャラクターと、彼女が体現するものすべてを称える機会を与えられたことに、心から感謝しています。」

現在、新DCユニバースでは『ワンダーウーマン』新作映画の企画が進められており、脚本を『スーパーガール』のアナ・ノゲイラが。新たにワンダーウーマンを演じる俳優は決まっていない。一方、ワンダーウーマンの前日譚ドラマ「パラダイス・ロスト（原題）」は企画開発がされ、今後の見通しは不明となった。まずは映画に集中するという狙いだろうか。

なお、旧DC映画ユニバースからは、アクアマン役のジェイソン・モモアが『スーパーガール』（2026）にてロボ役で復帰している。ただしガドットによれば、ワンダーウーマンの再演も、モモアのように別の役柄で復帰する可能性も、ともに現時点で話し合いは行われていないということだ。

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