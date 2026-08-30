猫ちゃんに腕を伸ばし抱きしめる赤ちゃん。ふたりの可愛らしいスキンシップが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は19万回を超え「めっちゃ大きい猫ちゃんですね」「とても温かいハグですね！」「ちいさなこども…じゃなくて大きな猫ちゃん」といったコメントが集まっています。

【動画：赤ちゃんが猫を抱きしめようとしたら…微笑ましすぎる『ふたりのやり取り』】

赤ちゃんと猫ちゃんのハグ

Instagramアカウント「もずく」に投稿されたのは、猫ちゃんと赤ちゃんのハグの様子です。おうちの人に抱っこされている猫の「もずく」ちゃん。目の前には赤ちゃんが座っており、おうちの人が「ぎゅー！」と声をかけると、赤ちゃんがもずくちゃんに向かって腕を広げたのだそう。

もずくちゃんは「ニャー」と返事をするように鳴き、赤ちゃんとハグをしたといいます。実は、1日1回赤ちゃんとハグをするのが日課なのだそう。以前はもずくちゃんが赤ちゃんを怖がっていた時期もあったそうですが、少しずつ慣れてすっかりお友達になれたのだとか。可愛らしい交流に思わずほっこりしてしまいますね。

生まれたときからの関係

そんなもずくちゃん、赤ちゃんが生まれたときからずっとそばで見守っていたといいます。寝ている赤ちゃんの隣でもずくちゃんがゴロゴロと横たわる姿は、まるで赤ちゃんがふたり並んでいるかのようだったそうです。もずくちゃんにとっても、可愛い弟ができたようでうれしかったのかもしれませんね。

投稿には「赤ちゃんが小さいのか猫様がビッグサイズなのか」「ちいさなこども…じゃなくて大きな猫ちゃん」「これは見ていて幸せな気持ちになれますね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「もずく」では、もずくちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「もずく」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。