レディー・ガガの衣装も手がけた…プロレスラーが殺到する「リングコスチューム職人」の知られざる仕事
―［インタビュー連載『エッジな人々』］―
いま、彼女の前には、屈強なプロレスラーたちが列をなす。完全紹介制のフルオーダーで、国内外のトップ選手から指名が絶えない。さらに、その腕を頼ったのはリングの猛者だけではない。あの世界的アーティスト、レディー・ガガの衣装制作にも携わった。リングコスチューム職人・Mami氏。30年以上にわたり、選ばれ続ける一着を生み出してきた彼女の仕事とは――
◆私が作るのは、晴れの日の「鎧」
リングコスチュームは、ただ派手で丈夫ならいいわけではない。デビュー戦、タイトルマッチ、海外進出、そして引退試合――。レスラーにとって人生の節目を共にする一着には、その選手だけの覚悟や物語が宿る。30年以上にわたり国内外のトップレスラーを支え、レディー・ガガの衣装制作にも携わったリングコスチューム職人・Mamiは、その仕事を「晴れの日の鎧作り」と呼ぶ。華やかな一着の裏側には、選手が無事にリングを降りてくることを願う、職人の祈りがあった。
――リングコスチュームの世界に入ったきっかけは？
Mami：19歳のとき、アルバイト雑誌で「レオタード縫製、衣装制作」という募集を見つけたのがきっかけです。子供の頃から図工や手芸が好きで、「服を作る人になりたい」と思っていました。専門学校を中退してでも、どうしても縫う仕事がしたくて。
――プロレスの衣装であるとは知らなかったんですか？
Mami：書かれてなかったんです。その募集を出していたのが、後に7年間お世話になる（※1）豊嶋裕司さんの工房でした。お芝居の衣装だと思って面接に行ったら、玄関に（※2）獣神サンダー・ライガーさんのポスターが貼ってあり、そこで初めて知りました。角の生えたマスクや全身タイツのような衣装が並び、「これが作れるなら、何でも作れるんじゃないか」とワクワクしましたね。
◆試合中に脱げるのは、絶対に許されない
――働き始めて、最初に驚いたことは？
Mami：素材も道具も、使うミシンも普通の洋服とは全然違ったことですね。まず素材の名前を覚え、先輩を手伝うところから始めました。半年ほどで女子プロレスラーの衣装デザインを任され、角や（※3）レガース作りも手伝いました。当時は納期が短く、新日本プロレスや全日本女子プロレス所属選手のテレビ用衣装を「明後日までに！」 と頼まれることもあり、徹夜も珍しくありませんでしたが、寝ないで働けることすら面白かった。
――普通の洋服とは、何が違うのでしょう？
Mami：技術、素材、耐久性、すべてです。巡業や遠征が続けば壊れてもすぐ直せないので、最初から壊れないように作る。スパンコールや柔らかいレースも使いますが、投げられても洗濯しても壊れず、試合中に脱げることも絶対に許されません。日本のコスチュームは丈夫で体に合い、かわいくてキラキラしている。それが海外でも評価されていると思います。
――マスクの本場・メキシコには長い歴史があります。どう違いを出していますか？
Mami：マスク専門の素晴らしいブランドをまねて競うのではなく、コスチューム全体で見せることを意識しています。トータルで、その選手にしかない世界観をつくるのが私の役割。
――独立したのは、どんな経緯だったのでしょう？
Mami：工房には7年勤めましたが、独立するつもりはありませんでした。別の衣装屋さんでのスキルアップも考えていたのですが、ずっと忙しかったので半年くらいはのんびり休んでもいいかなって思って（笑）。辞める時、自分へのご褒美に工業用ミシンを一台買ったところ、担当していたお客様から「直接頼めないか」と声をかけていただいて。プロレスの仕事は師匠たちの領域だと思っていたので、ボクシングやキックボクシングのジムへ挨拶に回り、口コミで仕事が広がりました。一時期、後楽園ホールに掲示されたチャンピオン写真に写っている半分以上がうちのお客様だったこともあります。今は、ほぼ紹介制です。
いま、彼女の前には、屈強なプロレスラーたちが列をなす。完全紹介制のフルオーダーで、国内外のトップ選手から指名が絶えない。さらに、その腕を頼ったのはリングの猛者だけではない。あの世界的アーティスト、レディー・ガガの衣装制作にも携わった。リングコスチューム職人・Mami氏。30年以上にわたり、選ばれ続ける一着を生み出してきた彼女の仕事とは――
◆私が作るのは、晴れの日の「鎧」
――リングコスチュームの世界に入ったきっかけは？
Mami：19歳のとき、アルバイト雑誌で「レオタード縫製、衣装制作」という募集を見つけたのがきっかけです。子供の頃から図工や手芸が好きで、「服を作る人になりたい」と思っていました。専門学校を中退してでも、どうしても縫う仕事がしたくて。
――プロレスの衣装であるとは知らなかったんですか？
Mami：書かれてなかったんです。その募集を出していたのが、後に7年間お世話になる（※1）豊嶋裕司さんの工房でした。お芝居の衣装だと思って面接に行ったら、玄関に（※2）獣神サンダー・ライガーさんのポスターが貼ってあり、そこで初めて知りました。角の生えたマスクや全身タイツのような衣装が並び、「これが作れるなら、何でも作れるんじゃないか」とワクワクしましたね。
◆試合中に脱げるのは、絶対に許されない
――働き始めて、最初に驚いたことは？
Mami：素材も道具も、使うミシンも普通の洋服とは全然違ったことですね。まず素材の名前を覚え、先輩を手伝うところから始めました。半年ほどで女子プロレスラーの衣装デザインを任され、角や（※3）レガース作りも手伝いました。当時は納期が短く、新日本プロレスや全日本女子プロレス所属選手のテレビ用衣装を「明後日までに！」 と頼まれることもあり、徹夜も珍しくありませんでしたが、寝ないで働けることすら面白かった。
――普通の洋服とは、何が違うのでしょう？
Mami：技術、素材、耐久性、すべてです。巡業や遠征が続けば壊れてもすぐ直せないので、最初から壊れないように作る。スパンコールや柔らかいレースも使いますが、投げられても洗濯しても壊れず、試合中に脱げることも絶対に許されません。日本のコスチュームは丈夫で体に合い、かわいくてキラキラしている。それが海外でも評価されていると思います。
――マスクの本場・メキシコには長い歴史があります。どう違いを出していますか？
Mami：マスク専門の素晴らしいブランドをまねて競うのではなく、コスチューム全体で見せることを意識しています。トータルで、その選手にしかない世界観をつくるのが私の役割。
――独立したのは、どんな経緯だったのでしょう？
Mami：工房には7年勤めましたが、独立するつもりはありませんでした。別の衣装屋さんでのスキルアップも考えていたのですが、ずっと忙しかったので半年くらいはのんびり休んでもいいかなって思って（笑）。辞める時、自分へのご褒美に工業用ミシンを一台買ったところ、担当していたお客様から「直接頼めないか」と声をかけていただいて。プロレスの仕事は師匠たちの領域だと思っていたので、ボクシングやキックボクシングのジムへ挨拶に回り、口コミで仕事が広がりました。一時期、後楽園ホールに掲示されたチャンピオン写真に写っている半分以上がうちのお客様だったこともあります。今は、ほぼ紹介制です。