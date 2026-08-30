【速報】福井県に「レベル5大雨特別警報」を発表 命を守る行動を
30日4時30分、福井県の福井市、大野市、勝山市に「レベル5大雨特別警報」が発表されました。大雨により何らかの災害がすでに発生している可能性が高くなっています。ただちに命を守る最善の行動をとってください。
福井県に「レベル5大雨特別警報」
30日4時30分、福井県にレベル5大雨特別警報が発表されました。福井県の福井市、大野市、勝山市では、大雨により何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高いため、ただちに命を守る最善の行動をとってください。
「レベル5大雨特別警報」とは
特別警報とは、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に、その旨を示して行う警報です。氾濫、大雨、土砂災害、高潮、暴風、暴風雪、大雪、波浪の特別警報があり、氾濫、大雨、土砂災害、高潮の特別警報には名称に「レベル5」をつけて発表します。
レベル5大雨特別警報は、台風や集中豪雨等により、浸水害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表します。ただ、レベル5大雨特別警報が発表されたときには、すでに何らかの災害が発生している、あるいは切迫している状況で、避難が困難となっているおそれがあります。命を守ることを第一に、行動してください。