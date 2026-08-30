家電量販店歴10年のプロが解説、10年後悔しないテレビ選びの「3つの基準」
YouTubeチャンネル「まさとパパの家電チャンネル」が、「10年間後悔しない【TV】の選び方 2026年版 完全ガイド 」と題した動画を公開した。動画では、家電量販店歴10年のまさとパパが、約10年に1度の大きな買い物となるテレビ選びで失敗しないための基準や、最新トレンドについて詳しく解説している。
まさとパパはまず、「画面サイズ」の選び方に言及し、42型以上の4Kテレビを推奨した。4Kパネルはフルハイビジョンに比べてきめ細かく、「4Kパネルなら画面の高さの1.5倍で大丈夫」と、視聴距離が半分で済むメリットを説明。テレビ台ではなく壁掛けやスタンドを活用すれば、視聴距離を伸ばしてより大きな画面を選べると提案した。
続いて「有機ELか液晶か」というテーマに触れ、自発光で黒が美しく、早い動きにも強い有機ELの優位性を語った。一方、液晶テレビを選ぶ場合のポイントとして「バックライト」「倍速機能」「量子ドット」の3つを提示。特に、パラパラ漫画のように残像が残るのを防ぐ「倍速機能」について、「これがないと流れる字幕やテロップがボヤけて見えたり、目が疲れてしまったりする」と、その重要性を強調した。また、赤・緑・青のLEDを直接使う「RGB Mini LED」など、液晶の最新進化についても紹介している。
動画の終盤では、録画機能における注意点や、AI「Gemini」との連携など2026年向けの新機能にも言及した。特に録画機能では、「チューナーが2つ入っていても2番組同時録画はできないというモデルが結構ある」と語り、カタログ表記をしっかり確認するよう促した。
最後に、テレビの買い時について「3月の決算期まで待った方が安いという話もありますが、結局12月の方が安かったという場合もある」と指摘し、欲しいモデルが年末に値下がりしていれば、待たずに買うことを推奨した。10年先まで見据えた満足度の高いテレビ選びのために、非常に参考になる解説である。
まさとパパはまず、「画面サイズ」の選び方に言及し、42型以上の4Kテレビを推奨した。4Kパネルはフルハイビジョンに比べてきめ細かく、「4Kパネルなら画面の高さの1.5倍で大丈夫」と、視聴距離が半分で済むメリットを説明。テレビ台ではなく壁掛けやスタンドを活用すれば、視聴距離を伸ばしてより大きな画面を選べると提案した。
続いて「有機ELか液晶か」というテーマに触れ、自発光で黒が美しく、早い動きにも強い有機ELの優位性を語った。一方、液晶テレビを選ぶ場合のポイントとして「バックライト」「倍速機能」「量子ドット」の3つを提示。特に、パラパラ漫画のように残像が残るのを防ぐ「倍速機能」について、「これがないと流れる字幕やテロップがボヤけて見えたり、目が疲れてしまったりする」と、その重要性を強調した。また、赤・緑・青のLEDを直接使う「RGB Mini LED」など、液晶の最新進化についても紹介している。
動画の終盤では、録画機能における注意点や、AI「Gemini」との連携など2026年向けの新機能にも言及した。特に録画機能では、「チューナーが2つ入っていても2番組同時録画はできないというモデルが結構ある」と語り、カタログ表記をしっかり確認するよう促した。
最後に、テレビの買い時について「3月の決算期まで待った方が安いという話もありますが、結局12月の方が安かったという場合もある」と指摘し、欲しいモデルが年末に値下がりしていれば、待たずに買うことを推奨した。10年先まで見据えた満足度の高いテレビ選びのために、非常に参考になる解説である。
YouTubeの動画内容
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