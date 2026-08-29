冗談で「置いていこう」と伝えるも「ダメ！」と号泣する兄…おもちゃに夢中の妹をかばう3歳児の尊すぎる”兄妹愛”
おもちゃに夢中になって帰ろうとしない妹に対し、冗談で「もう置いて行こう」と伝えたところ、お兄ちゃんが泣いて必死にかばう様子を収めた動画がInstagramに投稿され、大きな反響を呼んでいる。kiyononさん（@akittotan）が投稿したこの動画には3.1万いいねが集まり、心優しいお兄ちゃんの姿に多くの感動の声が寄せられた。普段からの仲睦まじい様子や撮影当時の状況について話を聞いた。
【写真】号泣!? 兄の強い思いとクールな妹の温度差に思わず笑顔！
――投稿には「ケンカもするけど」とありましたが、普段お2人はどのようなことでケンカになり、その後お兄ちゃんはどのような態度で妹さんに接して仲直りしているのかお聞かせください。
「普段はおもちゃの取り合いや、『自分が先に使いたい』『同じものが欲しい』といったことでよくケンカになります。お兄ちゃんも感情的になることはありますが、時間が経つと自分から声をかけたり、『一緒に遊ぼう』と誘ったりすることが多いです」
――日々の生活の中で特に妹さんへの深い愛情を感じた心温まるエピソードが他にもあれば具体的に教えてください。
「お兄ちゃんはお出かけの時、『妹も一緒！』と言ってくれることが本当に多いです。自分だけ先に遊びに行かず待ってあげたり、公園の高い遊具では『危ないよ』と手を貸してあげることもあります。おやつをもらうと『妹の分ある？』と確認したり、自分のお菓子を分けてあげる姿を見ると、本当に妹思いなんだなと感じます」
――おもちゃに夢中な妹さんに対して何気なく「もう置いて行こう」と声をかけた際、お兄ちゃんが泣き出してしまうまでの一連の様子と、それを見た時のママの率直なお気持ちを教えてください。
「最初は『また帰りたくないモードだ』くらいの軽い気持ちで、『もう置いて行こうか』と冗談交じりに声をかけました。すると、兄が急に『ダメ！置いていかない！』と泣き出してしまいました。あまりにも必死な姿に驚きましたし、『妹のことをそんなに大切に思ってくれていたんだ』と胸がいっぱいになりました。普段はケンカばかりしている印象だったので、お兄ちゃんの優しさを改めて感じる出来事でした」
――尊すぎる兄妹愛ですね。お兄ちゃんが泣いて必死に妹さんを守ろうとした時、当の妹さんはどのような反応を見せていたのか、そして最終的にどうやってお店から帰ったのかその後の顛末を詳しくお聞かせください。
「兄は泣きながら『一緒に帰る』『置いていかない』と叫んでいました（笑）。当の本人は、おもちゃに夢中で最初は何が起きているのか分かっていない様子でしたが、息子が泣いていることに気付くと、抱き締めていました。最後は『だいすきだよ』と2人で伝え合い、兄妹で手をつないでお店を出ることができました」
――今後お2人がさらに成長していくにつれて、どのような兄妹関係を築き、ご家族みんなでどんな風に過ごしていってほしいか親御さんとしての願いをぜひ教えてください。
「これから先も、ケンカをしながらでも、お互いを思いやり、困った時には自然と支え合える兄妹でいてくれたら嬉しいです。家族みんなでたくさん思い出を作り、笑顔の絶えない毎日を過ごしていけたらいいなと思っています」
――投稿には「ケンカもするけど」とありましたが、普段お2人はどのようなことでケンカになり、その後お兄ちゃんはどのような態度で妹さんに接して仲直りしているのかお聞かせください。
「普段はおもちゃの取り合いや、『自分が先に使いたい』『同じものが欲しい』といったことでよくケンカになります。お兄ちゃんも感情的になることはありますが、時間が経つと自分から声をかけたり、『一緒に遊ぼう』と誘ったりすることが多いです」
――日々の生活の中で特に妹さんへの深い愛情を感じた心温まるエピソードが他にもあれば具体的に教えてください。
「お兄ちゃんはお出かけの時、『妹も一緒！』と言ってくれることが本当に多いです。自分だけ先に遊びに行かず待ってあげたり、公園の高い遊具では『危ないよ』と手を貸してあげることもあります。おやつをもらうと『妹の分ある？』と確認したり、自分のお菓子を分けてあげる姿を見ると、本当に妹思いなんだなと感じます」
――おもちゃに夢中な妹さんに対して何気なく「もう置いて行こう」と声をかけた際、お兄ちゃんが泣き出してしまうまでの一連の様子と、それを見た時のママの率直なお気持ちを教えてください。
「最初は『また帰りたくないモードだ』くらいの軽い気持ちで、『もう置いて行こうか』と冗談交じりに声をかけました。すると、兄が急に『ダメ！置いていかない！』と泣き出してしまいました。あまりにも必死な姿に驚きましたし、『妹のことをそんなに大切に思ってくれていたんだ』と胸がいっぱいになりました。普段はケンカばかりしている印象だったので、お兄ちゃんの優しさを改めて感じる出来事でした」
――尊すぎる兄妹愛ですね。お兄ちゃんが泣いて必死に妹さんを守ろうとした時、当の妹さんはどのような反応を見せていたのか、そして最終的にどうやってお店から帰ったのかその後の顛末を詳しくお聞かせください。
「兄は泣きながら『一緒に帰る』『置いていかない』と叫んでいました（笑）。当の本人は、おもちゃに夢中で最初は何が起きているのか分かっていない様子でしたが、息子が泣いていることに気付くと、抱き締めていました。最後は『だいすきだよ』と2人で伝え合い、兄妹で手をつないでお店を出ることができました」
――今後お2人がさらに成長していくにつれて、どのような兄妹関係を築き、ご家族みんなでどんな風に過ごしていってほしいか親御さんとしての願いをぜひ教えてください。
「これから先も、ケンカをしながらでも、お互いを思いやり、困った時には自然と支え合える兄妹でいてくれたら嬉しいです。家族みんなでたくさん思い出を作り、笑顔の絶えない毎日を過ごしていけたらいいなと思っています」