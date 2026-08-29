『仮面ライダーゼッツ』最終話「想う」、オブリビオンゴアナイトメアとの最後の戦いが始まる
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の最終話「想う」が、あす8月30日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ゼッツ最後のミッションへ 最終話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■最終話「想う」あらすじ
莫（今井）はノクス（古川雄輝）、ジーク（天野浩成）とともにライダーに変身。オブリビオンゴアナイトメアに最後の戦いを挑む。
ゼッツ、ノクス、ドォーン3人の力を合わせても倒すことができないオブリビオン。心が折れかけたその時、ゼッツは新たなカプセムを手に取ると…！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】ゼッツ最後のミッションへ 最終話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■最終話「想う」あらすじ
莫（今井）はノクス（古川雄輝）、ジーク（天野浩成）とともにライダーに変身。オブリビオンゴアナイトメアに最後の戦いを挑む。
ゼッツ、ノクス、ドォーン3人の力を合わせても倒すことができないオブリビオン。心が折れかけたその時、ゼッツは新たなカプセムを手に取ると…！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。