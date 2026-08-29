「刹那はバイクに乗っていたのに、仲間内で共有している位置情報が何分も動かなかったそうです。それでおかしいと思って電話したら、刹那のバイクの後ろに乗っていた子が出て『助けてください』と……」──相模原市で黒の乗用車から執拗に煽られ、暴行を受けたのちに亡くなったとみられる同市内の高校生・清水刹那さん（17）。清水さんの友人は、怒りを滲ませながら緊迫した"カーチェイス"を明かした。

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事件が起きたは8月22日未明のこと。同市中央区の農道付近から、清水さんの知人が「知人男性が殴られたようだ」と119番通報したことで事件が発覚した。

当時、清水さんは友人3人とバイク2台に分乗して走行していて、追いかけてくる黒の乗用車から二手に分かれて逃げていたという。一方のバイクに乗っていた友人らは無事だったが、清水さんのバイクの後ろに乗っていた別の男性は暴行を受け、けがを負った。

「捜査関係者によれば、清水さんのバイクに同乗していた友人は犯人について『面識のない人だった』と話しており、清水さんと友人はそれぞれ別の人物から暴行を受けたということです。黒の乗用車には少なくとも2人が乗っていて、神奈川県警が行方を追っています。

清水さんの死因は頭部打撲による脳挫傷です。凶器が使用された可能性もあり、県警は傷害致死事件とみて捜査を続けている」（キー局社会部記者）

通報の前、付近の防犯カメラには1台のオートバイとそれに続く黒の乗用車が捉えられている。なぜ清水さんたちは、黒の乗用車に追われることになったのか。

当時、清水さんととも車に追われていた知人から状況を聞いたという人物が、経緯を説明してくれた。時は事件前日の22時半頃までさかのぼる。

突如、現れた黒のプリウス

「刹那は友だち数人と、河原で花火をしていました。花火が終わり、みんなで友人の家に移動した後に、刹那を含む4人が『バイク出そう』という話になり、2台で出ていったそうです。ある場所まで行って、帰うとUターンしたとき、突然黒のプリウスがパッシングしながら追いかけてきた。時速は80キロくらい出ていたみたいです。

車の窓にスモークがかかっていて、何人乗っていたのかはわからなかったそうですが、『少なくとも助手席には誰か乗っていた』と聞いています」（清水さんの友人）

車列の先頭を走っていた刹那さんは、犯行現場から1.7キロほど離れた交差点で急ハンドルを切り現場方面へ左折。後続していた友人は直進し、煽り運転をしていた車は清水さんを追っていった。清水さんの友人が続ける。

「刹那が曲がった道は速度も遅めだし、道幅も狭いので、プリウスからすると追いやすかったのではないかと思います。刹那と別れた知り合いはいちど、花火をやっていた友人たちのところへ戻ったそうです。その後、スマホの位置情報アプリで刹那の位置情報を確認すると、同じ場所に何分もいるとわかった。心配になって電話をかけると、本人ではなく刹那の後ろに乗っていた子が出て『助けてください』とテンパった様子だったみたいで……」

尋常ではない様子に、彼らのうち女性2人が現場に向かい、119番通報をした。

「SNSでは『通報した人たちも事件の関係者じゃないか』とも書かれていましたが、あくまでも助けた側で、加害者とはまったく関係ありません。通報の後、僕の友人が現場に着いた時には、刹那とバイクに乗っていた子はすでに現場から離れていたそうです」

暴行があったと思われる時間から30分以内には、複数の友人たちが清水さんのもとに駆けつけたという。しかし、すでに清水さんは息も絶え絶えの状態だった。

「刹那にはわかりやすい外傷はなかったため、頭を殴られたことはあとで知ったそうです。でも目から涙を流していて、意識は朦朧とした状態だった。仲間が大きい声で呼びかけたとき、いびきのような『ガーッ』という音が喉から出たそうです。意識のない時のいびきって"ヤバい"証拠なんですよね。

近くにバイクが倒れていましたが傷がある程度で、衝突したような大きなへこみなどはなかったようです。

周りにいた奴らはその後、刹那の自宅を訪れ、お父さんに起きたことを伝えてその日は解散しました。この時点では、誰ひとり刹那が亡くなるとは思っていなかったみたいです」（同前）

約2日後、清水さんは脳挫傷で息を引き取った。県警が捜査を続けているが、被疑者と思われる人物はいまも行方をくらませたままだ。

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