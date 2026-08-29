雪花ラミィ

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　「ホロライブ」所属Vtuber・雪花ラミィさんが、29日までにチャンネルを更新。雑談配信の中で、自身のアルバム『Fleur de neige』が販売目標を達成したことを報告した。

【動画】1stアルバムが販売目標を達成したと報告するラミィさん（1：06：14ごろ）

　『Fleur de neige』は、ラミィさんのオリジナル楽曲「明日への境界線」をはじめ、代表曲「Fleur」や、「無敵☆本気だサバイバー！」など全11曲を収録した1stアルバム。

　ファン待望の本アルバムの販売は好調なようで、27日に行われた雑談配信では、ラミィさんが「運営さんが言ってたんだけど、今年の目標販売枚数をゆうに超えたみたいで、ラミィも運営さんもびっくり。うれしいかぎりです」とコメント。リスナーの中にも「すぐなくなると思って秒で買いました」と購入報告をする人もいた。

　また、完全生産限定盤には彼女の直筆サインもつくそうで「久々に書きます。1枚1枚手書きですよ。ラミィの手汗と愛情を込めて」とも語っている。

　この話題にファンからは「アルバム楽しみ」「目標達成おめでとう」「めっちゃ早いじゃん」「それだけみんな待ってたんだよ」などの反響が集まっている。

引用：YouTubeチャンネル「Lamy Ch. 雪花ラミィ」