ホロライブ・雪花ラミィ、1stアルバムが販売目標を達成し大盛況「運営さんもびっくり」
「ホロライブ」所属Vtuber・雪花ラミィさんが、29日までにチャンネルを更新。雑談配信の中で、自身のアルバム『Fleur de neige』が販売目標を達成したことを報告した。
【動画】1stアルバムが販売目標を達成したと報告するラミィさん（1：06：14ごろ）
『Fleur de neige』は、ラミィさんのオリジナル楽曲「明日への境界線」をはじめ、代表曲「Fleur」や、「無敵☆本気だサバイバー！」など全11曲を収録した1stアルバム。
ファン待望の本アルバムの販売は好調なようで、27日に行われた雑談配信では、ラミィさんが「運営さんが言ってたんだけど、今年の目標販売枚数をゆうに超えたみたいで、ラミィも運営さんもびっくり。うれしいかぎりです」とコメント。リスナーの中にも「すぐなくなると思って秒で買いました」と購入報告をする人もいた。
また、完全生産限定盤には彼女の直筆サインもつくそうで「久々に書きます。1枚1枚手書きですよ。ラミィの手汗と愛情を込めて」とも語っている。
この話題にファンからは「アルバム楽しみ」「目標達成おめでとう」「めっちゃ早いじゃん」「それだけみんな待ってたんだよ」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Lamy Ch. 雪花ラミィ」
【動画】1stアルバムが販売目標を達成したと報告するラミィさん（1：06：14ごろ）
『Fleur de neige』は、ラミィさんのオリジナル楽曲「明日への境界線」をはじめ、代表曲「Fleur」や、「無敵☆本気だサバイバー！」など全11曲を収録した1stアルバム。
ファン待望の本アルバムの販売は好調なようで、27日に行われた雑談配信では、ラミィさんが「運営さんが言ってたんだけど、今年の目標販売枚数をゆうに超えたみたいで、ラミィも運営さんもびっくり。うれしいかぎりです」とコメント。リスナーの中にも「すぐなくなると思って秒で買いました」と購入報告をする人もいた。
また、完全生産限定盤には彼女の直筆サインもつくそうで「久々に書きます。1枚1枚手書きですよ。ラミィの手汗と愛情を込めて」とも語っている。
この話題にファンからは「アルバム楽しみ」「目標達成おめでとう」「めっちゃ早いじゃん」「それだけみんな待ってたんだよ」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Lamy Ch. 雪花ラミィ」