◇インターリーグ ドジャース−タイガース（2026年8月28日 デトロイト）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が28日（日本時間29日）、敵地でのタイガース戦前の練習でブルペン入りし、投球を行った。

大谷は、捕手を立たせて7球、座らせて17球、変化球も含め計24球を投げ込んだ。1イニングを予定している復帰登板を想定したものとみられる。

その後、ロバーツ監督は試合前の会見で、大谷のブルペン投球について問われると「まだショウヘイとは話していない。これが終わったら、すぐに話を聞くつもりだ」とした上で「（詳細は）分からない。短時間だったし、私自身はその場にいなかったからね。マーク（プライアー投手コーチ）とも話をしなければならないけど、正直、20球くらいだったと思う。自分の目で見ていないから、今の段階では何とも言えない」

「もちろん、ショウヘイと話して、マークとも話して、それから日曜日（に登板するか）について決断することになる。ただ、まずはその話をしなければならない」と語った。

指揮官は26日（同27日）に、復帰登板の日時について「日曜日も火曜日（同31日、2日）も候補になる」と話していた。

左膝に炎症を抱えていた大谷は7月25日（同26日）に予定されていたブルペンでの投球練習を回避。以降、より慎重に調整を進め、今月8日（同9日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦前に17日ぶりに屋外でのキャッチボールを再開した。

14日（同15日）に本拠でのブルワーズ戦の試合前練習で23日ぶりにブルペン入りし、本格的な投球練習を再開。直球だけでなくカーブやスイーパー、スプリットなど変化球も交え34球を投げ込んだ。

18日（同19日）、敵地でのロッキーズ戦の試合前練習で中3日でブルペン入りし、計51球を投げた。

22日（同23日）にはロサンゼルスでのパイレーツ戦前に打者を相手にしたライブBP（実戦形式の打撃練習）を行った。計30球、6打席分(6打席目はカウント3ボール2ストライクで終了)を投げて安打性は1本、1四球で三振はなかった。