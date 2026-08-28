近畿で30年以内にマグニチュード6.8以上の地震は「50%～60%」の確率で発生すると発表されました。

政府の地震調査委員会は最新の研究結果などをふまえた近畿の内陸活断層地震の発生確率などを改訂しました。今回初めて地域別の確率を公表。

今後30年以内にマグニチュード6.8以上の地震が発生する確率は、近畿全域では「50%から60%」とされ、活断層が集中する大阪府や滋賀県などの「近畿三角帯」が高くなっています。

一方、今後30年以内の発生確率が最も高いSランク（3%以上）の活断層と評価されたのが、兵庫県宝塚市から淡路島にのびる六甲・淡路島断層帯です。

この断層の、おもに淡路島西岸区間が阪神・淡路大震災を引き起こしましたが、今回、東側などの主要区間の六甲山地南縁―淡路島東岸の平均活動間隔が短いと評価されたことなどから発生確率が「ほぼ0%～1%」から「ほぼ0%～7%」へ大きく上がりました。

（地震調査研究推進本部・地震調査委員会 小原一成委員長）「（近畿地方は）南海トラフのプレート境界型の地震もありますが、活断層で起きる地震もありますので、そのあたりも踏まえて十分注意して欲しい」

近畿とその周辺（三重・福井）の「Sランク」（3%以上）の活断層はこれまで3つでしたが、9か所となりました。