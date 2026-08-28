【あなたはどう？】暇がメンタルに悪影響な人の特徴7選／何もしていない自分を責める癖ありませんか？
カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【あなたはどう？】暇がメンタルに悪影響な人の特徴7選／何もしていない自分を責める癖ありませんか？」と題した動画を公開した。動画では、暇な時間にメンタルが落ち込みやすい人の特徴と、その心理的な背景について解説している。
Ryota氏はまず、暇な時間ができると「役に立たないと価値がない」と感じてしまう傾向を指摘する。これは「頑張りがステータスになっている」状態であり、何もしない自分に罪悪感を抱きやすいという。さらに、「誰かに認められたい」という欲求が強い人は、そのままの自分を認めることができず、行動することでしか安心感を得られない「条件付きの自己肯定感」に陥っていると解説した。
また、現代特有の問題としてSNSを通じた他者との比較を挙げ、「劣等感が強くて人と比較しやすい」特徴にも言及。ゼロか百かで考える完璧思考から「何者かにならなきゃいけない」と焦燥感を抱くことで、休むことへの恐怖心が生まれるという。加えて、タスクから解放された直後に「反すう思考」が強まり、過去の失敗や恥をかいた記憶を何度も思い出して自分を責めてしまう心理メカニズムも紹介された。
動画の終盤では、他者からの評価や報酬を目的とする「外発的動機」ばかりで生きてきた人は、暇な時に内側から湧き上がる興味で動けなくなると指摘。また、責任感が強すぎる「メランコリー親和型」の人は、休むべき時にも「立派な自分」を演じ続けてしまい、心身ともに疲弊しやすいと警告した。
対策としてRyota氏は、資格勉強や家庭菜園など、自分なりに意味を見出せる活動を通じて「心の落とし所」を作ることが重要だと語る。単なる時間潰しではなく、自分の心を満たし納得できる行動を見つけることが、メンタルヘルスを保ちながら健やかに休むための鍵となるようだ。
Ryota氏はまず、暇な時間ができると「役に立たないと価値がない」と感じてしまう傾向を指摘する。これは「頑張りがステータスになっている」状態であり、何もしない自分に罪悪感を抱きやすいという。さらに、「誰かに認められたい」という欲求が強い人は、そのままの自分を認めることができず、行動することでしか安心感を得られない「条件付きの自己肯定感」に陥っていると解説した。
また、現代特有の問題としてSNSを通じた他者との比較を挙げ、「劣等感が強くて人と比較しやすい」特徴にも言及。ゼロか百かで考える完璧思考から「何者かにならなきゃいけない」と焦燥感を抱くことで、休むことへの恐怖心が生まれるという。加えて、タスクから解放された直後に「反すう思考」が強まり、過去の失敗や恥をかいた記憶を何度も思い出して自分を責めてしまう心理メカニズムも紹介された。
動画の終盤では、他者からの評価や報酬を目的とする「外発的動機」ばかりで生きてきた人は、暇な時に内側から湧き上がる興味で動けなくなると指摘。また、責任感が強すぎる「メランコリー親和型」の人は、休むべき時にも「立派な自分」を演じ続けてしまい、心身ともに疲弊しやすいと警告した。
対策としてRyota氏は、資格勉強や家庭菜園など、自分なりに意味を見出せる活動を通じて「心の落とし所」を作ることが重要だと語る。単なる時間潰しではなく、自分の心を満たし納得できる行動を見つけることが、メンタルヘルスを保ちながら健やかに休むための鍵となるようだ。
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チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。