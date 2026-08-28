韓国コンビニ「GS25」のプライベートブランドがドン・キホーテに上陸！SNSで“大バズリ”した『オモリキムチチゲラーメン』など12種を実食レビュー【ハングクTIMES Vol.275】
韓国の大手コンビニエンスストア「GS25」。韓国国内の店舗数は1万8000店舗を超え、旅行に行くと街中の至るところで見かけます。そんな「GS25」のプライベートブランド「youus（ユアス）」の人気商品が、7月に日本に上陸。全国のドン・キホーテグループ系列の国内店舗（一部の店舗を除く）で本格展開が始まっています。
【写真】見た目もかわいい！“巻貝”のようなお菓子ほかスナック3種
GS25といえば、『オモリキムチチゲラーメン』がおいしすぎるとSNSで大バズリしました。ドン・キホーテには、『オモリキムチチゲラーメン』をはじめ、7種類のカップラーメンと6種類のスナック菓子、7種類のパウチドリンクが登場し、計20アイテムがそろいます。今回は日本に上陸した、12種の“韓国グルメ”を実食しました！
■ラーメン編
『オモリキムチチゲラーメン』323円
2024年に大バズリし、韓国旅行の“定番土産”にもなったこのラーメン。ふたを開けると、パウチが2袋入っており、1袋はスープの素、もう1袋はなんと3年熟成された生キムチ。この2袋を開けて、お湯を入れてから電子レンジでチン。温めている間もいい匂いが漂ってきます。
電子レンジで加熱することによって麺がモチモチになるので、電子レンジ調理がおすすめ。一口食べてみるとキムチの風味が全体に広がり、酸味と辛さがマッチ。辛さが苦手な方は、チーズや卵を入れてアレンジすれば、マイルドに食べられます。
『オモリキムチツナチゲラーメン』410円
まずスープを飲むと、ほどよい辛さを感じられます。食べ進めるとツナの食感もよく、いいアクセントに。麺をすすっていくうちに辛さが追いかけてきて、汗が止まらない！時間が経つとより旨味が増して、食べる手が止まらなくなってしまいました。
『オモリキムチプデチゲラーメン』410円
麺はもちもち食感で、程よい辛さの中に肉の旨みのあるラーメンです。“プデチゲ”なので、スライスされたソーセージやハムが入っています。汗も箸の動きも止まらなくなるヤミツキな味です。
『トゥムセオモリキムチチゲラーメン』323円
韓国の激辛ラーメン『トゥムセラーメン』と先ほどの『オモリキムチチゲラーメン』がコラボした商品。GSジャパンの公式Xで「見た目以上に辛く、日本に上陸させていいものか悩んだ」とポストされているだけあって、かなりパンチのある辛味！けれどクセになる味で、いい汗をかきながら食べ進められました。付属のキムチを入れることで、辛さの中に酸味とコクが。麺も程よくちぢれていて、スープとよく絡み合います。
『トゥムセラーメン』323円
キレのあるさっぱりとしたスープですが、とても辛い！唐辛子を何本か入れたみたいな辛さです。辛党の方にはおすすめですが、苦手な方は厳しいかも。卵やチーズを入れてアレンジするのもありです。
■スナック編
『ワンソラスナック』259円
韓国語の「ワンソラ」は、「大きな巻き貝（サザエなど）」を意味します。その名の通り、巻貝のような形が特徴的で、サクサク食感が楽しい！甘じょっぱく、おやつとしても、おつまみとしても楽しめます。
『想い出のオランダ』259円
小さいパフ状のお菓子を水あめで固めたお菓子。甘く香ばしく、少し懐かしさを感じる味わい。一つが大きいので満足感も。甘党におすすめです。
『サツマイモスナック』239円
一口食べると、優しいさつまいもの甘さが口いっぱいに広がります。適度なカリカリ感で、手が止まらなくなること間違いなし。味は日本の芋けんぴに近いですが、1枚が薄いので、より手軽に食べることができます。
『トリュフポテトチップ』323円
ふたを開けた瞬間にトリュフの芳香な香りが漂います。食べるとしっかりとトリュフを感じられ、塩味もちょうど良く、おつまみにも最適。トリュフ好きにはたまらない1品です。この値段でこのボリュームと味わいを楽しめるのはコスパ◎！
■「パウチドリンク」編
韓国では、パウチに入った飲料を氷入りのカップに注いで楽しむスタイルが、若年層の定番に。「パウチドリンク」は、氷が溶けてちょうど良い甘さになるように作られています。
『スイカエイド』237円
暑い夏にぴったりなスイカ味。甘みが強く、流行の“スイカジュース”を手軽に楽しむことができます。パウチなので持ち運びにも優れており、レジャーなどにも◎。
『ブルーレモネード』237円
カップに注ぐと、真っ青で鮮やか。飲むとすっきり甘く、上品な酸味を感じられます。ほかでは味わうことができない唯一無二のフレーバーです。
『ピーチアイスティ』215円
“王道”の味で、『ピーチアイスティ』好きにはぜひ飲んでほしい一品。ピーチの味がしっかり濃いですが、後味はすっきり。ヤンニョムチキンやラーメンなど、味が濃い料理との相性は抜群です。
■ドン・キホーテで手軽に韓国トレンドを
一気に12品をレビューしましたが、食べてみたい商品は見つかりましたか？紹介したもの以外にも、牛だしの旨味を効かせた本格的なスープがパウチドリンクになった『平壌冷麺スープ』など、気になる商品がずらりとドン・キホーテに並びます。
編集部の一番のお気に入りは、『オモリキムチチゲラーメン』でした。2024年に大バズリしただけあって、王道だけど深みのある味わいの中に“生キムチ”がカップラーメンで味わえるという衝撃。電子レンジ調理でもちもちの麺に変身するのもうれしい！ツナの風味が加わった『オモリキムチツナチゲラーメン』と“プデチゲ”風の『オモリキムチプデチゲラーメン』など、少しずつアレンジが加わったものを手軽に食べられるのも良いですよね。
GSジャパンの担当者に話を聞いたところ、まだまだ日本上陸を目指している商品があるとのこと。韓国旅行に行った時に気に入った商品に出会ったら、SNSなどで発信するのもありかも。その声が届き、日本で味わえる日が来るかもしれません。
※価格は全て税込
【写真】見た目もかわいい！“巻貝”のようなお菓子ほかスナック3種
GS25といえば、『オモリキムチチゲラーメン』がおいしすぎるとSNSで大バズリしました。ドン・キホーテには、『オモリキムチチゲラーメン』をはじめ、7種類のカップラーメンと6種類のスナック菓子、7種類のパウチドリンクが登場し、計20アイテムがそろいます。今回は日本に上陸した、12種の“韓国グルメ”を実食しました！
『オモリキムチチゲラーメン』323円
2024年に大バズリし、韓国旅行の“定番土産”にもなったこのラーメン。ふたを開けると、パウチが2袋入っており、1袋はスープの素、もう1袋はなんと3年熟成された生キムチ。この2袋を開けて、お湯を入れてから電子レンジでチン。温めている間もいい匂いが漂ってきます。
電子レンジで加熱することによって麺がモチモチになるので、電子レンジ調理がおすすめ。一口食べてみるとキムチの風味が全体に広がり、酸味と辛さがマッチ。辛さが苦手な方は、チーズや卵を入れてアレンジすれば、マイルドに食べられます。
『オモリキムチツナチゲラーメン』410円
まずスープを飲むと、ほどよい辛さを感じられます。食べ進めるとツナの食感もよく、いいアクセントに。麺をすすっていくうちに辛さが追いかけてきて、汗が止まらない！時間が経つとより旨味が増して、食べる手が止まらなくなってしまいました。
『オモリキムチプデチゲラーメン』410円
麺はもちもち食感で、程よい辛さの中に肉の旨みのあるラーメンです。“プデチゲ”なので、スライスされたソーセージやハムが入っています。汗も箸の動きも止まらなくなるヤミツキな味です。
『トゥムセオモリキムチチゲラーメン』323円
韓国の激辛ラーメン『トゥムセラーメン』と先ほどの『オモリキムチチゲラーメン』がコラボした商品。GSジャパンの公式Xで「見た目以上に辛く、日本に上陸させていいものか悩んだ」とポストされているだけあって、かなりパンチのある辛味！けれどクセになる味で、いい汗をかきながら食べ進められました。付属のキムチを入れることで、辛さの中に酸味とコクが。麺も程よくちぢれていて、スープとよく絡み合います。
『トゥムセラーメン』323円
キレのあるさっぱりとしたスープですが、とても辛い！唐辛子を何本か入れたみたいな辛さです。辛党の方にはおすすめですが、苦手な方は厳しいかも。卵やチーズを入れてアレンジするのもありです。
■スナック編
『ワンソラスナック』259円
韓国語の「ワンソラ」は、「大きな巻き貝（サザエなど）」を意味します。その名の通り、巻貝のような形が特徴的で、サクサク食感が楽しい！甘じょっぱく、おやつとしても、おつまみとしても楽しめます。
『想い出のオランダ』259円
小さいパフ状のお菓子を水あめで固めたお菓子。甘く香ばしく、少し懐かしさを感じる味わい。一つが大きいので満足感も。甘党におすすめです。
『サツマイモスナック』239円
一口食べると、優しいさつまいもの甘さが口いっぱいに広がります。適度なカリカリ感で、手が止まらなくなること間違いなし。味は日本の芋けんぴに近いですが、1枚が薄いので、より手軽に食べることができます。
『トリュフポテトチップ』323円
ふたを開けた瞬間にトリュフの芳香な香りが漂います。食べるとしっかりとトリュフを感じられ、塩味もちょうど良く、おつまみにも最適。トリュフ好きにはたまらない1品です。この値段でこのボリュームと味わいを楽しめるのはコスパ◎！
■「パウチドリンク」編
韓国では、パウチに入った飲料を氷入りのカップに注いで楽しむスタイルが、若年層の定番に。「パウチドリンク」は、氷が溶けてちょうど良い甘さになるように作られています。
『スイカエイド』237円
暑い夏にぴったりなスイカ味。甘みが強く、流行の“スイカジュース”を手軽に楽しむことができます。パウチなので持ち運びにも優れており、レジャーなどにも◎。
『ブルーレモネード』237円
カップに注ぐと、真っ青で鮮やか。飲むとすっきり甘く、上品な酸味を感じられます。ほかでは味わうことができない唯一無二のフレーバーです。
『ピーチアイスティ』215円
“王道”の味で、『ピーチアイスティ』好きにはぜひ飲んでほしい一品。ピーチの味がしっかり濃いですが、後味はすっきり。ヤンニョムチキンやラーメンなど、味が濃い料理との相性は抜群です。
■ドン・キホーテで手軽に韓国トレンドを
一気に12品をレビューしましたが、食べてみたい商品は見つかりましたか？紹介したもの以外にも、牛だしの旨味を効かせた本格的なスープがパウチドリンクになった『平壌冷麺スープ』など、気になる商品がずらりとドン・キホーテに並びます。
編集部の一番のお気に入りは、『オモリキムチチゲラーメン』でした。2024年に大バズリしただけあって、王道だけど深みのある味わいの中に“生キムチ”がカップラーメンで味わえるという衝撃。電子レンジ調理でもちもちの麺に変身するのもうれしい！ツナの風味が加わった『オモリキムチツナチゲラーメン』と“プデチゲ”風の『オモリキムチプデチゲラーメン』など、少しずつアレンジが加わったものを手軽に食べられるのも良いですよね。
GSジャパンの担当者に話を聞いたところ、まだまだ日本上陸を目指している商品があるとのこと。韓国旅行に行った時に気に入った商品に出会ったら、SNSなどで発信するのもありかも。その声が届き、日本で味わえる日が来るかもしれません。
※価格は全て税込