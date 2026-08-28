豊胸告白のカイリー・ジェンナー「胸をもっと大きくしたい」発言 “へそピアス”計画も明かす
ティモシー・シャラメとの交際でも注目を集める実業家兼インフルエンサーのカイリー・ジェンナー。昨年、豊胸手術について異例の詳細を明かして話題となった彼女だが、今度は「胸をもっと大きくしたい」と語った。
【写真】豊胸手術を公表したカイリー・ジェンナー＜ビフォー＆アフター＞を見る
MailOnlineによると、カイリーはこのたび、友人のアナスタシア“スタッシー”・カラニコラウとビクトリア・ビジャロエルがホストを務めるポッドキャスト『Better Half With Stas and Vic』に出演。
昨年、カイリーはTikTokユーザーからの「助けて、カイリー。あなたみたいな胸を手に入れる方法を知りたいです！」という投稿にコメントする形で、執刀医の名前やインプラントのサイズを公表。その告白が大きな話題を呼び、「一大トレンド」になったことに言及した。
番組内でカイリーは、「もっと大きくしたい」と話し、「『もっと大きく、もっと存在感のある形にしたい。私が歩く前に、胸が歩く感じにしたい』と毎日のように言っている」とコメント。これに対しスタッシーは、カイリーが「巨大な胸のことばかり話している」と冗談交じりに指摘し、この1年でサイズアップしたいと言うのを何度も聞いたと明かした。
一方で、30歳までにもう一度豊胸手術を受けるという以前の発言について聞かれると、カイリーは「たぶんしないかな」とコメント。その代わり、30歳になる前にへそピアスを開けるつもりだと明かし、「おへそからダイヤモンドが零れ落ちるようなデザインにしたい」と話した。
8月10日に29歳の誕生日を迎えたカイリーは、長年にわたり豊胸手術の噂を否定してきたものの、2023年7月に放送された『カーダシアン家のセレブの日常』で、19歳の頃に豊胸手術を受けていたことを告白。その半年後に第1子ストーミを妊娠したため、手術からの回復中にお産を迎えてしまったと後悔をにじませ、「やるなら出産を終えてからがおすすめ」とアドバイスしていた。
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MailOnlineによると、カイリーはこのたび、友人のアナスタシア“スタッシー”・カラニコラウとビクトリア・ビジャロエルがホストを務めるポッドキャスト『Better Half With Stas and Vic』に出演。
番組内でカイリーは、「もっと大きくしたい」と話し、「『もっと大きく、もっと存在感のある形にしたい。私が歩く前に、胸が歩く感じにしたい』と毎日のように言っている」とコメント。これに対しスタッシーは、カイリーが「巨大な胸のことばかり話している」と冗談交じりに指摘し、この1年でサイズアップしたいと言うのを何度も聞いたと明かした。
一方で、30歳までにもう一度豊胸手術を受けるという以前の発言について聞かれると、カイリーは「たぶんしないかな」とコメント。その代わり、30歳になる前にへそピアスを開けるつもりだと明かし、「おへそからダイヤモンドが零れ落ちるようなデザインにしたい」と話した。
8月10日に29歳の誕生日を迎えたカイリーは、長年にわたり豊胸手術の噂を否定してきたものの、2023年7月に放送された『カーダシアン家のセレブの日常』で、19歳の頃に豊胸手術を受けていたことを告白。その半年後に第1子ストーミを妊娠したため、手術からの回復中にお産を迎えてしまったと後悔をにじませ、「やるなら出産を終えてからがおすすめ」とアドバイスしていた。