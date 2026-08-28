◇MLB ブレーブス1-0ドジャース（日本時間28日、トゥルイスト・パーク）

ブレーブスのクリス・セール投手が100.1マイル(約161キロ)を記録。唯一100マイルを超えた1球が投じられた相手は大谷翔平選手でした。

セール投手は2024年に18勝3敗、防御率2.38、WHIP1.01、奪三振率11.40でサイ・ヤング賞を受賞。今季も試合前で12勝を手にするなどサイ・ヤング賞候補に挙がるほどの投手です。

対する大谷選手も昨季自己最多55本塁打を誇り、3年連続4度目のMVPを受賞しています。今季は開幕二刀流で、30本塁打、打率.285、OPS.927をマークしています。

セール投手は今試合もキレのある投球を繰り広げ9回を投げきり、ドジャース打線を完封。109球を投げ、11奪三振。ヒットも5本にとどめました。

その中で大谷選手の3回の第2打席で、4球目に100.1マイル(約161キロ)を記録。大谷選手はこれをファウルとしていました。セール投手が100マイルを投じたのはこの1球のみ。好敵手に満身の一球を投げ込み最終的に空振り三振を奪いました。セール投手が100マイル以上を計測したのは2018年以来でした。