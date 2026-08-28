「転売ヤーざまぁー！」 『映画ちいかわ マスコット・ぬいぐるみ（全21種）』受注生産でファン歓喜
『映画ちいかわ マスコット・ぬいぐるみ（全21種）』が受注生産されることが決定し、本日28日午後6時より公式通販「ちいかわマーケット」で予約がスタートすることが発表された。先日、再販されたばかりの商品が受注生産となり、ネット上では「転売ヤー終了」などの声が出ている。
【写真】転売ヤーざまぁー！受注生産される『映画ちいかわ マスコット（全21種）』
今回の受注生産では、個数制限なし、現在再販中の10月以降入荷次第の発送分は「8月28日午後2時」に販売終了と説明。受注期間は9月14日正午までで、出荷は11月下旬頃より順次予定している。
これにネット上では「買い占めさせたタイミングでの受注生産！「転売ヤーざまぁー！！さすがはナガノだ！そこに痺れる憧れるゥ〜！」「人魚や鳥が欲しい人はこれで買えますね。ホントよかった〜。転売ヤー困ってるだろうな。ざまあみろ！」「ちいかわにケンカして負ける転売ヤー」「いつかやってくれるだろう…って思っていたので大変助かります！転売ヤーは発狂するかと思いますが」などと反応している。
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
『日本キャラクター大賞』ではグランプリを獲得、また『日経トレンディ 2022年ヒット商品ベスト30』では『ちいかわ』関連商品が第2位にランクイン。2022年4月からテレビアニメが放送されている。
【写真】転売ヤーざまぁー！受注生産される『映画ちいかわ マスコット（全21種）』
今回の受注生産では、個数制限なし、現在再販中の10月以降入荷次第の発送分は「8月28日午後2時」に販売終了と説明。受注期間は9月14日正午までで、出荷は11月下旬頃より順次予定している。
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
『日本キャラクター大賞』ではグランプリを獲得、また『日経トレンディ 2022年ヒット商品ベスト30』では『ちいかわ』関連商品が第2位にランクイン。2022年4月からテレビアニメが放送されている。
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