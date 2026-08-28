「大丈夫…？」と飼い主さんが心配になる、キジトラ猫さんの姿が話題に。有名な「猫は液体」を体現する猫さんの姿には、3.4万件を超えるいいねが集まるなど、大きな注目を集めています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で36万表示を突破し、「良く寝違えないよね」「これが、噂のツチノコ…ツチノコは実在したんだ…！」といったコメントが寄せられました。

【写真：「ウナギみたいになってるｗ」ソファの上でくつろぐ猫…心配になるほどの『まさかの体勢』】

猫なのか、猫じゃないのか…

Xアカウント「猫部長」に投稿されて大きな反響を集めているのは、ソファでくつろぐキジトラ猫の「ポテ」ちゃんの姿。この日、ポテちゃんは一緒に暮らす三毛猫の「サラ」ちゃんと仲良くゴロゴロしていたといいます。

気持ちよさそうにくつろぐポテちゃんですが、その姿を見た飼い主さんは「首の向き間違えてない…？」と心配になったそう。なんとポテちゃんは、人間には絶対できないであろう「S字寝」をしていたとのこと！私たち人間でも「くの字寝」ならできますが、「S字寝」をできるのは体の軟らかい猫ちゃんならではの技でしょう。

飼い主さんが心配していることなどつゆ知らず、衝撃的な姿でくつろぐポテちゃん。先ほどご紹介したポーズ以外にも、ポテちゃんは独特なポーズを披露することがあるそうで、人間のようにソファに背をくっつけてくつろぐこともあるのだとか。つい笑ってしまうポテちゃんの姿にホッコリします。今後もポテちゃんはさまざまな面白い姿を見せてくれそうですね。

意外なくつろぎ方をするポテちゃんがXで注目の的に！

人間には不可能な「S字寝」を見せてくれたポテちゃん。そんな衝撃的な姿を見たX民からは「人がやったら、確実に大変になるよな…猫ちゃんは液体だ！」「すごい！！鰻さんみたいになってますね～」「猫と見せかけて蛇飼ってます？」「液体の猫、寝違い、とかないんだろうな…。」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「猫部長」では、態度がでかすぎるポテちゃんの姿やツチノコみたいになったサラちゃんの姿など、2匹の可愛くて面白い姿が多数投稿されています。

ポテちゃん、サラちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「猫部長」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。