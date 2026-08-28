パパとママが互いに叩くふりをしたら、愛犬はどちらを守るのでしょうか。ポメラニアンの反応を確かめてみると、思わず笑ってしまうほどの「態度の差」が現れることに。

話題の投稿は記事執筆時点で8万回再生を突破。「差が～！」「うちと一緒ｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：『犬はパパとママ、どっちを守るのか？』検証してみた結果→互いに叩くふりをしてみると…まさかの『態度の差』】

パパとママ、どっちを守る？

TikTokアカウント「pomekinako」に投稿されたのは、ポメラニアンの「きなこ」ちゃんと家族の日常。この日、パパとママは、互いに叩くふりをしたとき、きなこちゃんがどちらを守ろうとするのか確かめてみることにしたそうです。

きなこちゃんを真ん中にして、パパとママが並んで座ることに。まずはママがパパを叩くふりをしてみたそうですが、きなこちゃんは特に止めようとはせず、そのまま静観していたのだとか。パパに助け舟が出されることはなかったようです。

パパが手を動かした瞬間…

続いて、パパがママを叩くふりをしてみることに。すると、先ほどとは打って変わって、きなこちゃんは即座に反応したそう。素早くパパの方へ体を向けると、前脚を出しながら手元へ向かい、ふたりの間に割って入ったといいます。

さらに同じ動きを繰り返してみると、両者への反応の違いはますます明らかに。パパが手を動かすと、きなこちゃんは俊敏に立ち上がって制止するような動きを見せたそうです。一方、ママが手を動かしても慌てる様子はなく、あまりの温度差に思わず笑ってしまいます。

あまりにも違いすぎる「態度の差」

パパがママへ手を伸ばすたび、すかさず間に入ったというきなこちゃん。パパの手元に注目しながら懸命に割り込む姿は、まるで「ママには手を出させない！」と言っているかのよう。小さな体で立ちはだかる姿がなんとも頼もしく映ります♡

それなのに、ママがパパを叩くふりをしたときには、同じような動きは見られなかったそう。本当の気持ちは分からないものの、パパとママでここまで反応が変わるとは驚きです。あまりにも分かりやすい「態度の差」が、多くの人の笑いを誘ったのでした。

話題となった投稿には「きなこさん守るべき相手を分かってらっしゃって（笑）」「ママ大好きすぎ」「パパさん、どんまい」「かわいい最高です」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「pomekinako」では、きなこちゃんをはじめ、3匹のポメラニアンとの平和な日常が投稿されています。愛らしいポメたちの日々をもっと見てみたい方は、チェックしてみてはいかがでしょうか。

写真・動画提供：TikTokアカウント「pomekinako」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。