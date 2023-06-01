男子バレーボールで衝撃のスコアが生まれた（画像はイメージ）【写真：編集部】

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イタリアドイツの親善試合

　男子バレーボールで目を疑うようなスコアが生まれた。26日（日本時間27日）、イタリアドイツが国際親善試合で対戦。その第1セットは66-64で、日本人ファンの間でも衝撃が広がっている。

　イタリアでの国際親善試合は、第1セットから前代未聞の展開となった。25点先取のはずが、デュースに次ぐデュース。約1時間半の激闘の末、ドイツが66-64で1セット目を取った。

　国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」公式Xも「64-66。1セット。1時間29分。イタリアドイツバレーボール史上最長かもしれないセットをプレーした。親善試合だが、誰もが本気で戦っていた」と驚きの絵文字とともに紹介した。

　この結果がSNSで拡散されると、日本人ファンからも驚きの声が相次いだ。

「3セット分なのよ　地獄」
「64-66????????」
「そんなことあるんw」
「66-64　これバレーボールのスコア？？」
「ひぇぇ」
「64-66!???　恐ろしすぎる????」
「なんのスポーツの、なんの数字かと思った！」
「見たことない点数！！！ヤバすぎ」
「１つのセットに1.5時間かかったのヤバ」
「25点先取のゲームで、このスコアすごいね　集中力と体力やばい」

　試合はイタリアが3-2（64-66、25-22、23-25、25-22、15-12）のフルセットで制している。

（THE ANSWER編集部）