「これバレー？」「見たことない点数」 1セットだけで1.5時間…まさかの「66-64」に日本人唖然
イタリアとドイツの親善試合
男子バレーボールで目を疑うようなスコアが生まれた。26日（日本時間27日）、イタリアとドイツが国際親善試合で対戦。その第1セットは66-64で、日本人ファンの間でも衝撃が広がっている。
イタリアでの国際親善試合は、第1セットから前代未聞の展開となった。25点先取のはずが、デュースに次ぐデュース。約1時間半の激闘の末、ドイツが66-64で1セット目を取った。
国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」公式Xも「64-66。1セット。1時間29分。イタリアとドイツがバレーボール史上最長かもしれないセットをプレーした。親善試合だが、誰もが本気で戦っていた」と驚きの絵文字とともに紹介した。
この結果がSNSで拡散されると、日本人ファンからも驚きの声が相次いだ。
「3セット分なのよ 地獄」
「64-66????????」
「そんなことあるんw」
「66-64 これバレーボールのスコア？？」
「ひぇぇ」
「64-66!??? 恐ろしすぎる????」
「なんのスポーツの、なんの数字かと思った！」
「見たことない点数！！！ヤバすぎ」
「１つのセットに1.5時間かかったのヤバ」
「25点先取のゲームで、このスコアすごいね 集中力と体力やばい」
試合はイタリアが3-2（64-66、25-22、23-25、25-22、15-12）のフルセットで制している。
（THE ANSWER編集部）