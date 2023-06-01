イタリアとドイツの親善試合

男子バレーボールで目を疑うようなスコアが生まれた。26日（日本時間27日）、イタリアとドイツが国際親善試合で対戦。その第1セットは66-64で、日本人ファンの間でも衝撃が広がっている。

イタリアでの国際親善試合は、第1セットから前代未聞の展開となった。25点先取のはずが、デュースに次ぐデュース。約1時間半の激闘の末、ドイツが66-64で1セット目を取った。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」公式Xも「64-66。1セット。1時間29分。イタリアとドイツがバレーボール史上最長かもしれないセットをプレーした。親善試合だが、誰もが本気で戦っていた」と驚きの絵文字とともに紹介した。

この結果がSNSで拡散されると、日本人ファンからも驚きの声が相次いだ。

「3セット分なのよ 地獄」

「64-66????????」

「そんなことあるんw」

「66-64 これバレーボールのスコア？？」

「ひぇぇ」

「64-66!??? 恐ろしすぎる????」

「なんのスポーツの、なんの数字かと思った！」

「見たことない点数！！！ヤバすぎ」

「１つのセットに1.5時間かかったのヤバ」

「25点先取のゲームで、このスコアすごいね 集中力と体力やばい」

試合はイタリアが3-2（64-66、25-22、23-25、25-22、15-12）のフルセットで制している。



（THE ANSWER編集部）