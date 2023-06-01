大雨の影響で、石川県で11河川、富山県で9河川の合わせて20の河川で氾濫が確認されました。各地で道路の陥没や土砂崩れなどの被害が出ていますが、これまでのところ、けがをした人などは確認されていないということです。

■石川・羽咋市 飯山川氾濫で道路陥没、一部地域が孤立

レベル5の「大雨特別警報」が出されていた石川県羽咋市を流れる飯山川では、川に沿った道路が陥没し、電柱ごと倒れるなどの被害が出ました。

羽咋市によりますと、複数の地域で道路の冠水や落石が発生し、現在も孤立状態となっているところがあるということです。

■富山・氷見市 宇波川の護岸崩れ、ボートで救助活動も

同じく「大雨特別警報」が出されていた富山県氷見市を流れる宇波川では、護岸が崩れ、周辺の住宅街にまで水があふれました。

氷見市では住宅や車に取り残された人たちを救助するため、ボートによる懸命な救助活動も行われました。

また、山あいの地区では 土砂崩れ で道路がふさがれ、納屋が押しつぶされる被害もありました。 富山県 内では7か所で 土砂崩れ が発生し、一部通行止めになっている場所もあります。