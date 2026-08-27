脚長っ！ 8.5頭身ソプラノ歌手、美脚映えるショーパンコーデに反響
ソプラノ歌手の小鳥遊（たかなし）ゆうが26日にInstagramを更新。ショーパンコーデを披露すると、ファンから「めっちゃスタイル良い」「Beautiful」といった称賛が集まった。
【写真】 8.5頭身ソプラノ歌手が「スタイル抜群」 170cm、股下80cmの全身ショットイッキ見！
ソプラノ歌手として活動し、自身のSNSでは8.5頭身を誇る抜群のスタイルを写真で発信している小鳥遊。2025年には「2026準ミス・インターナショナル東京代表」にも選出されている。Instagramでは、170cm、股下80cmというスタイル抜群の8.5頭身ボディを惜しげなく披露し、注目を集めている。
そんな彼女が「フォロワーさん 5,000人達成ありがとう」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ノースリーブにショートパンツで佇む笑顔の小鳥遊が収められている。投稿の中で小鳥遊は「7月に新しいアカウントを0からスタートして、まさかこんなに早く5,000人の方に見つけていただけるとは…」と振り返りつつ「そして、ここから次の目標へ 近々告知いたしますので、もうしばらくお待ちを〜！」とコメントしている。
抜群のスタイルをあらわにした小鳥遊のオフショットに、ファンからは「似合ってますね」「めっちゃスタイル良い」「Beautiful」「脚の長さが素敵です」などの声が相次いでいる。
引用：「小鳥遊ゆう」Instagram（@yu.soprano）
【写真】 8.5頭身ソプラノ歌手が「スタイル抜群」 170cm、股下80cmの全身ショットイッキ見！
ソプラノ歌手として活動し、自身のSNSでは8.5頭身を誇る抜群のスタイルを写真で発信している小鳥遊。2025年には「2026準ミス・インターナショナル東京代表」にも選出されている。Instagramでは、170cm、股下80cmというスタイル抜群の8.5頭身ボディを惜しげなく披露し、注目を集めている。
そんな彼女が「フォロワーさん 5,000人達成ありがとう」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ノースリーブにショートパンツで佇む笑顔の小鳥遊が収められている。投稿の中で小鳥遊は「7月に新しいアカウントを0からスタートして、まさかこんなに早く5,000人の方に見つけていただけるとは…」と振り返りつつ「そして、ここから次の目標へ 近々告知いたしますので、もうしばらくお待ちを〜！」とコメントしている。
抜群のスタイルをあらわにした小鳥遊のオフショットに、ファンからは「似合ってますね」「めっちゃスタイル良い」「Beautiful」「脚の長さが素敵です」などの声が相次いでいる。
引用：「小鳥遊ゆう」Instagram（@yu.soprano）