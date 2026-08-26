【ミステリーチャンネル 9月ラインナップ】『SHERLOCK／シャーロック』キャストの新作などが独占日本初放送！ポワロ＆ホームズの一挙放送も

日本唯一のミステリー海外ドラマ専門チャンネル、ミステリーチャンネルの9月のラインナップをご紹介。3ヵ月連続のヨーロッパミステリー特集がスタートし、まずはイギリス作品が多数ラインナップ。『SHERLOCK／シャーロック』のマーク・ゲイティス主演の正統派英国ミステリー『書店探偵ブック』が待望の日本上陸を果たすほか、人気シリーズの最新シーズンが独占日本初放送。そしてシルバーウィークには、定番ドラマの『名探偵ポワロ』と『シャーロック・ホームズの冒険』が一挙放送となる。

9〜11月の毎週日曜16時はヨーロッパミステリー独占日本初放送！

9月から11月までの毎週日曜日16時からは、ヨーロッパの様々なミステリードラマを独占日本初放送！ 9月はイギリス発の3本、新作の『書店探偵ブック』と『ブラウン神父』『シェイクスピア＆ハサウェイの事件簿』『エリス〜覚悟の警部』の新シーズンが到着。

『書店探偵ブック』

9月6日（日）16：00より一挙放送（全6話／字幕版）

大ヒットドラマ『SHERLOCK／シャーロック』でクリエイターを務めるとともにシャーロック・ホームズの兄マイクロフトも演じたマーク・ゲイティスが制作・主演を務めた正統派英国ミステリー『書店探偵ブック』。2025年にイギリスの犯罪ドラマ専門チャンネル U&Alibiで放送され、すでにシーズン2・3とクリスマス特番の制作も決定している、英国ミステリーファン必見のドラマだ。

舞台は第二次世界大戦直後のロンドン。アークエンジェル通りで古書店を営むガブリエル・ブックは書店経営のかたわら、事件が起きると警察から助言を求められる探偵のような存在。元軍のスパイという経験と書店の蔵書とそこから得た知識をヒントに、“特別な絆”で結びついている妻のトロッティと刑務所から出所したばかりの青年ジャックを相棒に、次々と起こる難事件を解決していく。

製作総指揮を務めるのは、『テンペスト教授の犯罪分析ノート』のジョー・マクグラスとヴァルテル・ユッツォリーノ。『ヴェラ〜信念の女警部〜』のキャロライナ・ジャイアメッタが監督を務めるなど、英国ミステリーのヒットメイカーが集結した作品。Guardian紙から“「シャーロック・ホームズ」を観たい欲求を、見事に満たしてくれる”“最高に愉快で、旨みがぎゅっと詰まった作品”“精巧に作り込まれ、テンポも素晴らしく、間違いなく「もっと観たい」と思わせる上質なエンターテインメント”と大絶賛された注目作！

＜第1話あらすじ＞

戦後のロンドンで書店を営むガブリエル・ブック。刑務所から出所したばかりのジャックが彼の元を訪れ、店で働くことになる。その矢先、大量の人骨が見つかり、17世紀の大疫病の犠牲者であることが判明。一方、薬剤師であるハーカップ氏の遺体が発見され、警察は自死の見立てをするが、ブックはいくつか不審な点があることに気付く。“チャーチルの手紙”を所持し、警察の捜査にも参加することができるブックの調査が始まる。

『ブラウン神父』シーズン13

9月13日（日）16：00より一挙放送（全10話／字幕版）

英BBCで今年1月に放送された『ブラウン神父』最新シーズンが日本上陸！ 斬新かつ奇想天外なトリックでアーサー・コナン・ドイルと並び称されるG・K・チェスタトン原作の大人気シリーズ。まん丸顔に大きな帽子とこうもり傘がトレードマークのブラウン神父が、神父ならではの観察眼で容疑者の心理を見抜き、トリックを暴く！ 今年4月には、シーズン14・15更新も決まっている。

今シーズンでは、かつてのブラウン神父の相棒マッカーシー夫人の帰還、宿敵ラザロと怪盗フランボウの再会など、過去の因縁が交錯する。

＜シーズン13第1話あらすじ＞

マッカーシー夫人が村に戻ってきて、ブラウン神父は再会を喜ぶ。一方ブレンダは、赤ん坊を抱えて身を隠していた女性モイラを発見し、司祭館に連れていく。モイラがマッカーシー夫人を「おばさん」と呼ぶのを見てブラウン神父たちは驚く。未婚で双子のロージーとジャックを産んだモイラは、女性保護施設に入所しており、マッカーシー夫人は姪のモイラに会いに来ていたのだ。赤ん坊を養子に出したくないモイラは、なんとかロージーだけを連れて逃げてきたという。モイラは施設の残酷な対応を訴えて助けを求めるが、夫人は彼女の言葉を信じずにたしなめる。そんなモイラの力になろうとブラウン神父が手を差し伸べ…。

『シェイクスピア＆ハサウェイの事件簿』シーズン5

9月20日（日）16：00より一挙放送（全10話／字幕版）

ウィリアム・シェイクスピア生誕の地である、ストラトフォード・アポン・エイヴォンを舞台に、シェイクスピアの妻アンの苗字“ハサウェイ”という名を持つオヤジ私立探偵フランク・ハサウェイと、“シェイクスピア”という名のおっちょこちょいな素人探偵ルエラ・シェイクスピアが、村で起こる様々な事件を解決していく『シェイクスピア＆ハサウェイの事件簿』。2025年9月にBBCで放送された新シーズンが独占日本初放送！

＜シーズン5第1話あらすじ＞

インフルエンサーのリナとプレストン・シュルーズベリー夫妻は、いがみ合い離婚寸前だが、自宅のリフォームの完成披露ライブ配信を予定している。プレストンはリナが修理工のネイトと浮気していると思い、リナはプレストンが自分を追い出すつもりだと確信している。SNSマネジャーのカーティスは、工事の騒音に悩む隣人のグレミオ氏と板挟みに。プレストンがフランクを雇う一方、リナはルー（ルエラ）を雇うが、探偵コンビはバラバラで、その間で疲れきるセバスチャン。ネイトがキッチンで遺体となって発見されると、プレストンはキーラーに殺人容疑で逮捕されてしまう。フランクとルーは協力して殺人犯を見つけることができるのか？

『エリス〜覚悟の警部』シーズン2

9月27日（日）16：00より一挙放送（全2話／字幕版）

“『ヴェラ〜信念の女警部〜』の後継となるシリーズ”とメディアで絶賛された『エリス〜覚悟の警部』より、今年3月に放送されたばかりの最新シーズンが独占日本初放送！ 一流の殺人捜査官エリスが、相棒のハーパー刑事とともに、地元の警察で行き詰まった難事件を解決するために様々な警察署に派遣され、持ち前の鋭い観察眼と執念で真相を暴いていく。『ヴェラ〜信念の女警部〜』『シェトランド』『アガサ・クリスティー 殺人は容易だ』に携わった英国ミステリーのヒットメイカーが制作したミステリーファン必見のドラマ。

今シーズンでは、『主任警部アラン・バンクス』のタイトルロールでおなじみのスティーヴン・トンプキンソンがゲスト出演する点にも注目！

＜シーズン2第1話あらすじ＞

村の農園主のピーター・バロンが殺された。彼は当局に協力して前科のある若者を農園で働かせ更生させていたことから、犯人次第では村の治安が悪化する恐れがあり、エリスが捜査を担当することに。最初に容疑者として浮上したのは事件当日農園に姿を見せなかったケルヴィン。しかし、捜査を進める中でピーターの旧友や元恋人との隠された過去や確執が次々と明らかになり、事件は混迷を深めていく。

シルバーウィークは5日間まるごとポワロ＆ホームズ！

“ミステリーの女王”アガサ・クリスティーが生んだ有名キャラクター、エルキュール・ポワロの物語をほぼすべてドラマ化した『名探偵ポワロ』と、クリスティーも愛読したというアーサー・コナン・ドイルの小説シリーズをもとにした『シャーロック・ホームズの冒険』をシルバーウィークにまとめて放送！ 両作は原作に極力忠実で、ドラマ化として「決定版」と評されるクオリティだ。どちらも二ヵ国語版なので、ポワロ役の熊倉一雄、ホームズ役の露口茂のぴったりな声も必聴。

『名探偵ポワロ』

9月21日（月・祝）6：00より一挙放送（長編34話／二ヵ国語版）

ギネスブックが「史上最高のベストセラー作家」と認定したというアガサ・クリスティー原作の人気シリーズ『名探偵ポワロ』。元ベルギーの警察官で、潔癖症と言えるほどの清潔好きのポワロは、常にシンメトリーを重んじ、毎日細やかな手入れをする口ひげもモチロン左右対称。自慢の“灰色の脳細胞”をフル回転させ、難事件を鮮やかな推理で解き明かしていく！ 主演のデヴィッド・スーシェは徹底的な役作りのため、原作小説から拾ったポワロの特徴をまとめて記した「ポワロ・ファイル」を持ち歩き、尊大さの中にも茶目っ気を秘めた魅力的なポワロ像を作り上げた。

長編と短編を合わせた全70話のうち、今回は長編の計34話をまとめて放送。ポワロ初登場の「スタイルズ荘の怪事件」のほか、「ABC殺人事件」「アクロイド殺人事件」「ナイルに死す」「オリエント急行の殺人」「カーテン〜ポワロ最後の事件〜」などの有名な事件が一挙に楽しめるチャンスだ。

＜シーズン2第1話「エンドハウスの怪事件」あらすじ＞

ポワロとヘイスティングスは、海辺の町セント・ルーにやってくる。ホテルの庭で二人は岬にそびえる古い館エンドハウスの主ニックと知り合う。彼女は最近3度も事故に遭って命拾いしたそうだが、今度は警戒するポワロの目の前で新たな“事故”が起きてしまい…。

『シャーロック・ホームズの冒険』

9月24日（木曜）6：00より一挙放送（全41話／二ヵ国語版）

主演のジェレミー・ブレットが出演途中に病に倒れたことから、アーサー・コナン・ドイルによる原作すべてを映像化することは叶わなかったものの、基本的に原作に忠実に映像化した『シャーロック・ホームズの冒険』。「真のシャーロック・ホームズ」と世界中のホームズファンから絶賛され、定評がある名作ドラマが、リマスターHD版の美しい映像でよみがえる。

＜シーズン1第1話「ボヘミアの醜聞」あらすじ＞

近く婚約発表をするボヘミア国王からホームズに、10年前に深い関係にあった女性エレーナから写真を取り戻してほしいという依頼があった。早速ホームズは写真の在りかを探るためエレーナに近づくが、思いがけない展開が待ち受けていた…。

そのほかの主な再スタート作品／一挙放送／キャッチアップ放送

9月は、英国ミステリー特集に合わせて『名探偵パズルレディ』『ヨルガオ殺人事件』『マーロー殺人倶楽部の事件簿』『刑事フォイル』『刑事役者チャペルと刑事マローワンのウェールズ事件簿』などが再放送。ヨーロッパミステリー特集期間のため、フランス発の『名刑事コールマンの捜査と子育て両立奮闘記』やイタリア・ドイツ合作の『アスリート殺人事件〜体操選手たちの光と闇』もラインナップされている。

9月1日（火）22：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン6【字】

9月1日（火）24：00〜 『IQ160清掃員モルガンは捜査コンサルタント』シーズン4【字】

9月2日（水）16：00〜 『アート・オブ・クライム 美術犯罪捜査班』シーズン3【字】

9月3日（木）7：25〜 『名探偵ポワロ』シーズン6【二】

9月3日（木）20：00〜 『名探偵パズルレディ』【字】

9月4日（金）16：00〜 『シスター探偵ボニファス』シーズン4【字】

9月5日（土）8：45〜 『名探偵ポワロ』シーズン7【二】

9月5日（土）19：55〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン6【字】

9月6日（日）8：45〜 『名探偵ポワロ』シーズン8【二】

9月6日（日）22：10〜 『ヨルガオ殺人事件』【字】

9月7日（月）8：45〜 『名探偵ポワロ』シーズン9【二】

9月7日（月）20：00〜 『名刑事コールマンの捜査と子育て両立奮闘記』シーズン1【字】

9月7日（月）24：00〜 『IQ160清掃員モルガンは捜査コンサルタント』シーズン5【字】

9月8日（火）19：05〜 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン5【字】

9月8日（火）22：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン7【字】

9月9日（水）8：45〜 『名探偵ポワロ』シーズン10【二】

9月9日（水）16：00〜 『アート・オブ・クライム 美術犯罪捜査班』シーズン4【字】

9月9日（水）20：00〜 『アスリート殺人事件〜体操選手たちの光と闇』【字】

9月11日（金）8：45〜 『名探偵ポワロ』シーズン11【二】

9月12日（土）16：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン7【字】

9月12日（土）23：50〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン8【字】

9月13日（日）8：45〜 『名探偵ポワロ』シーズン12【二】

9月13日（日）25：10〜 『マーロー殺人倶楽部の事件簿』【字】

9月14日（月）16：00〜 『刑事フォイル』【字】

9月15日（火）8：45〜 『名探偵ポワロ』シーズン13【二】

9月16日（水）16：00〜 『アート・オブ・クライム 美術犯罪捜査班』シーズン5【字】

9月17日（木）22：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン8【字】

9月18日（金）16：00〜 『テンペスト教授の犯罪分析ノート』シーズン3【字】

9月18日（金）22：00〜 『刑事役者チャペルと刑事マローワンのウェールズ事件簿』【字】

9月19日（土）20：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン9【字】

9月20日（日）25：10〜 『新人捜査官とプロファイラーの落ちこぼれ殺人捜査』【字】

9月26日（土）16：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン10【字】

9月26日（土）23：45〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン11【字】

9月29日（火）19：05〜 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6【字】

9月30日（水）16：00〜 『アート・オブ・クライム 美術犯罪捜査班』シーズン6【字】

（海外ドラマNAVI）

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