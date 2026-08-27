猫派のパパを押し切って犬を飼ったら…？驚きの展開に注目が集まっています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で15万回再生を突破し、「どハマりｗ」「可愛いは正義」「気持ちがよく分かる…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬を飼うことに反対する『猫派の夫』→子犬をお迎えし、一緒に生活を始めた結果…まさかの『現在の光景』】

猫派のパパを押し切って…

Instagramアカウント「momoh0728」の投稿主さんは、トイプードルの女の子『もも』ちゃんの日常を紹介しています。

実は、ももちゃんを家族に迎えるまでには、ちょっとした一波乱がありました。投稿主さんは犬が大好き。一方、パパは猫派だったそうです。

犬を飼うことにも、なかなか賛成してくれませんでした。さらには「犬を飼うなら、自分はお世話しない」とまで断言。

そんなパパを前にしながらも、投稿主さんはどうしても犬と暮らしたいと思っていたそうです。そこで、パパから出された条件を受け入れることに。そして、ついにももちゃんを迎えることになったのです。

一緒に生活を始めたら…

ところが、ももちゃんが家にやってくると、パパの態度はまさかの急変。無邪気に動き回るももちゃんの姿に、少しずつ心を奪われていったそうです。

気づけば、腕枕をしながら一緒に眠るように。外へ出れば、一緒になって走り回ることも増えました。あれほど「お世話はしない」と言っていたパパとは思えない変わりぶりです。

ももちゃんも、そんな優しいパパのことが大好き。自然とそばに寄っていくようになったそうです。2人の距離は、いつの間にかどんどん近づいていきました。

無邪気なももちゃんにメロメロ♡

そして現在、パパはすっかり立派な愛犬家になったそうです。もはや、ももちゃんのいない生活は考えられないほど。

家の中では、いつもももちゃんを目で追っているのだとか。ときには「ちょっと溺愛しすぎでは？」と思うほど、夢中になることもあるそうです。

それでもパパは気にする様子なし。人の目も忘れるくらい、ももちゃんとの時間を楽しんでいるといいます。

犬を頑なに拒んでいたはずのパパが、今では誰よりも愛犬にメロメロ。その見事な変貌ぶりと、ももちゃんとの幸せそうな日々に、思わず心が温まる一幕でした。

この投稿には「そうなりますよねｗ」「反対してた人が溺愛するあるある」「ももちゃん幸せそう～」などの温かなコメントが寄せられています。

ももちゃんの微笑ましい日常は、Instagramアカウント「momoh0728」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「momoh0728」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。