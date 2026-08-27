26日、ネパール中部で発生した大規模洪水では、ツアーに参加していたとみられる日本人5人と連絡が取れなくなっています。またこれまでに162人の死亡が確認されています。

ロイター通信などによりますと、ネパール中部のラスワ郡で26日、大規模な洪水が発生し、川沿いの集落などがのみ込まれました。

死者数は162人に上っていて、外国人400人以上を含む579人の観光客が行方不明になっているということです。

インド人が100人以上、またイギリス人やアメリカ人も含まれていますが現地の日本大使館によりますと、ツアーに参加していたとみられる日本人5人と連絡が取れていないということで、ネパール当局に捜索や救助を要請するとしています。

洪水の原因について、AP通信は氷河の崩落により雪崩が発生し、川が塞がれたため起きたとする専門家の見方を伝えています。