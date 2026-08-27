「子どもはいらないから夫婦二人で生きて行こう」と言っていたはずなのに、別の女性と子どもをつくっていた旦那さんも。今回は、そんな泥沼を経験した奥さんのエピソードをご紹介します。

子どもはいらないって…

「夫が子どもを欲しくないと言ったので、私たちには子どもがいません。愛犬が子どもみたいな存在で、これからも夫婦二人で生きていくのかなと思っていたのですが……。私が50歳になった頃、いきなり夫から離婚を切り出されました。

夫は30代の女性と不倫していて、子どもができたそうです。私が妊娠できなくなってから『やっぱり子どもが欲しい』と思ったらしく、他の女性との間に子どもができたら離婚するつもりだったのだとか。人の人生を何だと思っているのでしょうね……。不倫相手の女性から『結婚するから離婚してほしい』『子どもがいないんだから、すぐ離婚できますよね？』と言われ、あまりの図々しさに言葉もありませんでした。

私は何が何でも夫とは離婚してやらないと決意。夫は家を出て行きましたが、私への婚姻費用と慰謝料、新しい家庭の生活費を払うのは大変だったんじゃないでしょうか。そして数年がたち、夫が急死しました。

夫と不倫相手は夫婦同然の生活をしていましたが、義母や親戚たちの強い思いもあり、喪主は私がすることに。不倫相手は意地でも葬儀に行くと言うので来ていただきましたが、妻同然の顔をしていたのに、ただの参列者だなんて。義母や親戚たちから責められている不倫相手を見て、心からスカッとしました。遺言状もなかったので、遺産は私と不倫相手の子どもで分けることに。

『事実婚で妻同然の立場だと思っていたんでしょうけど、本物の妻は私だから』『遺産も全部もらえなくて残念だったね』と言ったら不倫相手は悔しそうな顔をしていました。本妻の立場の強さを思い知ったんじゃないでしょうか」（体験者：50代女性・会社員／回答時期：2026年6月）

▽ 一緒に生活して妻同然の立場だったとしても、相手が離婚していない以上、奥さんにはなれません。葬儀の喪主にはなれないし、親戚から白い目で見られるし、妻として遺産をもらうこともできない……結局は、不倫相手の立場のままでしたね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。