監督交代による成績への影響とカンフル剤としての役割

意外と知らないプロ野球選手の遠征事情…なぜ彼らは夜の街へ繰り出さなくなったのか？

意外と知らない高校野球のお金事情。1000億円の価値がある甲子園をマネタイズしない高野連の「やせ我慢」

プロ野球ファンなら知っておきたい！シーズン途中「監督休養」の裏側で動くお金とフロントの思惑

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日本プロ野球やメジャーリーグの「お金のカラクリ」を徹底解説!! 福岡ソフトバンクホークスの元編成担当であり プロ野球ビジネスの第一人者である小林 至が 日本野球界やメジャーリーグの知られざる裏側を深堀りするマネーチャンネル！