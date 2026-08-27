築30年には見えない外観と剥がれ落ちた外壁

「無謀にも購入」した築90年の激ボロ古民家が劇的変化！男10人で挑むDIY大作戦

【ホラー内見】プロの内見YouTuberなら心霊物件でもビビらない？「ガチの病院じゃん」想像を絶する恐怖の結末

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