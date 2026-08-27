超大型犬さんとのお散歩中、集落が濃霧に包まれてしまって…。出会ってはいけない存在…！？衝撃的すぎるホラー映画のような光景が話題になっているのです。

まるで映画のワンシーンのような光景は記事執筆時点で302万回を超えて表示されており、8.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『出会ってはいけない…』超大型犬と散歩する女性→濃霧に包まれてしまい…まさかの『ホラーのような一枚』】

超大型犬と散歩している女性→濃霧に包まれてしまって…

Xアカウント『@6464prpr』に投稿されたのは、超大型犬さんと飼い主さんのお散歩中の光景。

この日も、いつも通り飼い主さんと一緒にお散歩に出かけていたという土佐犬「顎（アギト）」ちゃん。

まるで『ホラー映画のような光景』に反響

すると、お散歩中に突然集落が『濃霧』に包まれてしまい…。お散歩姿が衝撃映像のようになってしまったというのです。

濃霧の中にうっすらと浮かび上がる飼い主さんと顎ちゃんのお姿。

体を起こせば身長160cmの飼い主さんの身長をも優に超えてしまう顎ちゃんのサイズ感も相まって、何だかホラー映画のワンシーンのようになってしまったのだそう。

ホラーゲームやホラー映画の予告に使えそうなその光景に思わず飼い主さん自身も『出会っちゃいけないクリーチャーになってる』とポツリ。

狙って撮影するほうが難しいのでは…？思いがけず激写された衝撃の光景は、多くのユーザーを驚かせ、妄想を掻き立てることとなったのでした。

この投稿には「舞台的にはSIRENの羽生蛇村か」「近付くとラジオのノイズが凄いことになりそう」「サイレントヒルを見てるみたい！」「すれ違って気がついたら鎌で切られて首と胴体がさよならするやつだ」「普通に見えて近づいて行ったら異形化してるパターン」など多くのユーモア溢れるコメントが寄せられています。

猫ズさんとの関係性が尊すぎる…！

顎ちゃんには、共に暮らす大切な猫ズさんたちの存在が。自分の顔よりも小さな猫さんたちにとっても優しく接する姿はあまりにも尊く、愛くるしいもの。

ユーモア溢れる飼い主さんと顎ちゃん、そして猫ズさんたちの日常は日々土佐犬の魅力やたくさんの癒し、笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@6464prpr」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。