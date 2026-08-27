9,000万回以上視聴され2,300万以上の「いいね」を獲得しているのは、クリアボウルに入った猫ちゃんの姿。投稿には「新たに1つの惑星が出来た」「正直ボールみたい」といったたくさんのコメントが寄せられています。

【動画：長毛猫が『クリアボウル』に入った結果…まるで惑星のような『まさかの光景』】

クリアボウルに収まるきなこくん

TikTokアカウント「きなこもち」に投稿されたのは、スコティッシュフォールドのきなこくんがクリアボウルでくつろいでいるときの様子。クリアボウルはキャットタワーのてっぺんについているため、お部屋を見下ろすようにしていたといいます。

クリアボウルに入ったきなこくんは、ぎゅっと詰まってみちみちの状態だったそう。毛が長いため、1ミリの隙間もないように見えたといいます。あまりにもぎゅうぎゅうだったため、飼い主さんは「さすがに丸すぎる」と思ったのだとか。

神秘的な丸さ

きなこくんの下半身は半球の形のボウルに収まり、上半身は出ていたとのこと。とはいえ、肩周りから頭にかけても丸みがあり、全体的に球状に見えたそうです。まん丸のボールのようになっていて、惑星のようにも見えたとか。

きなこくんはよほどクリアボウルの居心地がいいようで、ゆったりと目を閉じるなど優雅に過ごしていたとのこと。飼い主さんにとっても、きなこくんの可愛い肉球を見られる至福の時間のようです。

後輩猫と一緒に入るときも

現在はおうちに来たばかりのノルウェージャンフォレストキャットの子猫・おもちくんと一緒にクリアボウルに入ることもあるそう。きなこくんだけでもみちみちなのに、おもちくんが入る余地があることに驚きです！

よく見ると、きなこくんはほぼはみ出ている状態、おもちくんはきなこくんの上にのっている状態だったとか。おもちくんが成長して大きくなったら、一緒には入れなくなってしまうかもしれませんね。

投稿には、「下から見えるにくきゅうが可愛すぎる」「こういう生き物がいてほしいまである」などのコメントの他、海外からのコメントもたくさん届いていました。

TikTokアカウント「きなこもち」には、きなこくんとおもちくんが仲睦まじく過ごす様子も投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「きなこもち」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。