ネパール中部で26日に発生した大規模洪水でツアーに参加していたとみられる日本人5人と連絡が取れていないと現地の日本大使館が明らかにしました。

また洪水の死者数は157人に上っています。

ロイター通信などによりますと、ネパール中部のラスワ郡で26日、大規模な洪水が発生し川沿いの集落などがのみ込まれました。

死者数は少なくとも157人に上っていて、外国人を含む484人の観光客が行方不明になっているということです。

インド人が100人以上、またイギリス人やアメリカ人も含まれていますが現地の日本大使館はNNNの取材に対し、「ツアーに参加していたとみられる日本人5人と連絡が取れていない」と明らかにしました。

その上で、「ネパール当局に捜索や救助を要請するとともに、関係当局からの情報収集を行い、邦人保護の観点から引き続き対処していく」としています。

また中国メディアによりますと、ネパールと接するチベット自治区でも3人が死亡し、265人が行方不明になっているということです。

習近平国家主席は、行方不明者の捜索や救助にあらゆる手段を尽くすよう重要指示を出しています。