モデル美女がお酒口移し＆馬乗りキスで畳みかけ！ 青学イケメンに猛アピール
ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』最終話が25日、放送された。
【写真】モデル美女がお酒の口移し＆馬乗りキスで青学イケメンを落とす！！
この番組は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。番組MCとして前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、タレントのゆきぽよ、俳優の鈴木福が出演する。
最後の夜、モデル・はるなはゆうとくのもとへお酒を持って現れ、「改めて、本当にゆうとくくんのことが大好きなんだなって思って」と気持ちを告白。「今日は頑張ってもいい？」と確認すると、グラスを手に「自分で飲める？」といたずらっぽく問いかけ、そのままお酒を口移しする大胆なアプローチを見せる。この突然の展開にスタジオは「うわー！」「見れん！」と騒然。屋敷も「ヤバーい！こういうことか！」と声を上げた。
さらに、はるなが「もっと私のこと考えてもらいたい」と迫ると、ゆうとくは「今ははるなちゃんのことしか考えられてないね」と返答。すると、はるなは「乗っていい？」と尋ね、ゆうとくの上にまたがってキス。「私のことを多分たくさん今日悩むと思うけど、いっぱい考えてほしい。好き」と、これまでの奥手な姿から一転して猛アタックしていた。
果たして、最後のシャッフルタイムでそれぞれの恋はどう動くのか？ そして、運命の告白タイムでメンバーたちが最後に選ぶ相手とは――？ 最後まで予測不能な恋模様が繰り広げられた『シャッフルアイランド Season7』最終話はABEMAで無料配信中。
【写真】モデル美女がお酒の口移し＆馬乗りキスで青学イケメンを落とす！！
この番組は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。番組MCとして前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、タレントのゆきぽよ、俳優の鈴木福が出演する。
さらに、はるなが「もっと私のこと考えてもらいたい」と迫ると、ゆうとくは「今ははるなちゃんのことしか考えられてないね」と返答。すると、はるなは「乗っていい？」と尋ね、ゆうとくの上にまたがってキス。「私のことを多分たくさん今日悩むと思うけど、いっぱい考えてほしい。好き」と、これまでの奥手な姿から一転して猛アタックしていた。
果たして、最後のシャッフルタイムでそれぞれの恋はどう動くのか？ そして、運命の告白タイムでメンバーたちが最後に選ぶ相手とは――？ 最後まで予測不能な恋模様が繰り広げられた『シャッフルアイランド Season7』最終話はABEMAで無料配信中。