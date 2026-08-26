10月放送『アオのハコ』Season2メインビジュアル＆PV解禁 主題歌はaiko、エルスウェア紀行に決定
10月4日よりTBS系にて毎週月曜16時30分に放送されるテレビアニメ『アオのハコ』Season2より、ドラマティックな展開を予感させるメインビジュアル＆PVが解禁。オープニングテーマはaikoの「あなたの花の色」、エンディングテーマはエルスウェア紀行の「blue in」に決定した。
【動画】OP＆ED曲収録『アオのハコ』Season2 PV解禁
原作は「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載され、7月に最終回を迎えた三浦糀による同名の人気漫画。等身大のキャラクター達がそれぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、“誰かを好きになった時”の心の機微を繊細に描き、2021年4月の連載開始から多くの読者を魅了し続けた青春部活ラブストーリー。テレビアニメは2024年10月から連続2クールで放送され、大きな反響を呼んだ。
そしてこの度、10月4日より放送されるSeason2より、メインビジュアル＆PVが解禁。
メインビジュアルは、雪が舞い降りる冬の静寂の中、雪上に横たわる千夏の姿を描いたもの。まっすぐに前を見つめる、輝きを宿した瞳が印象的で、ドラマティックな展開を予感させるビジュアルとなっている。
メインPVには、大喜と千夏の前に、波乱を巻き起こす新キャラクター・夢佳が登場し、物語が大きく動き始める。キャラクターたちの関係性や揺れ動く思いが、季節の移ろいとともに変化しながら、エモーショナルに描かれていく。Season2の見どころを凝縮した、胸が高鳴る映像だ。
併せて、オープニングテーマはaikoの「あなたの花の色」、エンディングテーマは、安納想 （Vo.Gt）、トヨシ（Gt.Dr.Cho）の2人によるバンド・エルスウェア紀行の「blue in」に決定。メインPVでは両楽曲の音源も初解禁されており、映像を温かく彩っている。
aikoは「学生時代、学校と自分の部屋が全てでした。友達と他愛もない事でお腹がつりそうになるくらい爆笑したり、夜に好きな人へ謎の手紙を書いて次の日に読み直してやっぱりゴミ箱に捨てたり、ずっと覚えている一瞬一瞬は大人になった今も大切な体の一部です」と振り返り、「この曲はそんな今と昔の自分がいるような曲になりました！大人になったからこそ、あの時の気持ちを言葉にできたような歌になりました」とコメント。
エルスウェア紀行は「溶かせない夢と一緒に、景色や気持ちの一つ一つを大切にたしかめて一歩ずつ歩くこと。『アオのハコ』が力強く持つまっすぐな憧れや、自分の中にも重なる、目を逸らさずに向き合うことの苦しさと優しさ、言葉にならない揺らぎを大事にして制作しました。10月からの放送と一緒に歩みながら、弱気を少し預けてもらえるような音楽になれたらと願っています」とメッセージを寄せている。
テレビアニメ『アオのハコ』Season2は、TBS系にて10月4日より毎週日曜16時30分放送。放送後17時より、Netflix、ｄアニメストア、U-NEXTその他各配信プラットフォームにて配信。
※aiko、エルスウェア紀行のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■aiko（オープニングテーマ担当）
学生時代、学校と自分の部屋が全てでした。友達と他愛もない事でお腹がつりそうになるくらい爆笑したり、夜に好きな人へ謎の手紙を書いて次の日に読み直してやっぱりゴミ箱に捨てたり、ずっと覚えている一瞬一瞬は大人になった今も大切な体の一部です。
この曲はそんな今と昔の自分がいるような曲になりました！大人になったからこそ、あの時の気持ちを言葉にできたような歌になりました。大喜君と千夏先輩の心の中でもこの歌が流れていますように！
■エルスウェア紀行（エンディングテーマ担当）
（Vo.Gtの安納想が） アニメという物語の中で初めて歌唱を担当したのが「アオのハコ」第2クールの24話挿入歌「恋色」です。音楽を担当する大間々昂さんからオファーをいただいて参加することができた、青く光る経験でした。
その時には想像もしていなかったこと、今回二人バンド・エルスウェア紀行として「アオのハコ」のエンディングテーマを書き下ろせることが決まった日の、跳ねる気持ちと、やわらかい重さをずっと覚えています。
溶かせない夢と一緒に、景色や気持ちの一つ一つを大切にたしかめて一歩ずつ歩くこと。「アオのハコ」が力強く持つまっすぐな憧れや、自分の中にも重なる、目を逸らさずに向き合うことの苦しさと優しさ、言葉にならない揺らぎを大事にして制作しました。
10月からの放送と一緒に歩みながら、弱気を少し預けてもらえるような音楽になれたらと願っています。ぜひアニメと一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。
【動画】OP＆ED曲収録『アオのハコ』Season2 PV解禁
原作は「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載され、7月に最終回を迎えた三浦糀による同名の人気漫画。等身大のキャラクター達がそれぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、“誰かを好きになった時”の心の機微を繊細に描き、2021年4月の連載開始から多くの読者を魅了し続けた青春部活ラブストーリー。テレビアニメは2024年10月から連続2クールで放送され、大きな反響を呼んだ。
メインビジュアルは、雪が舞い降りる冬の静寂の中、雪上に横たわる千夏の姿を描いたもの。まっすぐに前を見つめる、輝きを宿した瞳が印象的で、ドラマティックな展開を予感させるビジュアルとなっている。
メインPVには、大喜と千夏の前に、波乱を巻き起こす新キャラクター・夢佳が登場し、物語が大きく動き始める。キャラクターたちの関係性や揺れ動く思いが、季節の移ろいとともに変化しながら、エモーショナルに描かれていく。Season2の見どころを凝縮した、胸が高鳴る映像だ。
併せて、オープニングテーマはaikoの「あなたの花の色」、エンディングテーマは、安納想 （Vo.Gt）、トヨシ（Gt.Dr.Cho）の2人によるバンド・エルスウェア紀行の「blue in」に決定。メインPVでは両楽曲の音源も初解禁されており、映像を温かく彩っている。
aikoは「学生時代、学校と自分の部屋が全てでした。友達と他愛もない事でお腹がつりそうになるくらい爆笑したり、夜に好きな人へ謎の手紙を書いて次の日に読み直してやっぱりゴミ箱に捨てたり、ずっと覚えている一瞬一瞬は大人になった今も大切な体の一部です」と振り返り、「この曲はそんな今と昔の自分がいるような曲になりました！大人になったからこそ、あの時の気持ちを言葉にできたような歌になりました」とコメント。
エルスウェア紀行は「溶かせない夢と一緒に、景色や気持ちの一つ一つを大切にたしかめて一歩ずつ歩くこと。『アオのハコ』が力強く持つまっすぐな憧れや、自分の中にも重なる、目を逸らさずに向き合うことの苦しさと優しさ、言葉にならない揺らぎを大事にして制作しました。10月からの放送と一緒に歩みながら、弱気を少し預けてもらえるような音楽になれたらと願っています」とメッセージを寄せている。
テレビアニメ『アオのハコ』Season2は、TBS系にて10月4日より毎週日曜16時30分放送。放送後17時より、Netflix、ｄアニメストア、U-NEXTその他各配信プラットフォームにて配信。
※aiko、エルスウェア紀行のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■aiko（オープニングテーマ担当）
学生時代、学校と自分の部屋が全てでした。友達と他愛もない事でお腹がつりそうになるくらい爆笑したり、夜に好きな人へ謎の手紙を書いて次の日に読み直してやっぱりゴミ箱に捨てたり、ずっと覚えている一瞬一瞬は大人になった今も大切な体の一部です。
この曲はそんな今と昔の自分がいるような曲になりました！大人になったからこそ、あの時の気持ちを言葉にできたような歌になりました。大喜君と千夏先輩の心の中でもこの歌が流れていますように！
■エルスウェア紀行（エンディングテーマ担当）
（Vo.Gtの安納想が） アニメという物語の中で初めて歌唱を担当したのが「アオのハコ」第2クールの24話挿入歌「恋色」です。音楽を担当する大間々昂さんからオファーをいただいて参加することができた、青く光る経験でした。
その時には想像もしていなかったこと、今回二人バンド・エルスウェア紀行として「アオのハコ」のエンディングテーマを書き下ろせることが決まった日の、跳ねる気持ちと、やわらかい重さをずっと覚えています。
溶かせない夢と一緒に、景色や気持ちの一つ一つを大切にたしかめて一歩ずつ歩くこと。「アオのハコ」が力強く持つまっすぐな憧れや、自分の中にも重なる、目を逸らさずに向き合うことの苦しさと優しさ、言葉にならない揺らぎを大事にして制作しました。
10月からの放送と一緒に歩みながら、弱気を少し預けてもらえるような音楽になれたらと願っています。ぜひアニメと一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。