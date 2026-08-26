YouTubeチャンネル「なかべぇ」が、「【カルディ】絶対食べてほしい‼️コスパ最高の商品や高くても買う価値ありの商品も🙌今買うべきアイテム10選」と題した動画を公開した。動画では、カルディコーヒーファームで手に入る季節限定の新商品から、何度もリピートしている定番商品まで、今買うべきおすすめアイテムを厳選して紹介している。

動画の前半では、季節限定の新商品を中心にピックアップ。中でも目を引いたのは、韓国で話題のスイーツを再現したという「バターモチ」だ。カヌレのような見た目で、半分に割るとモチモチとした強い弾力が伝わってくる。「トースターで2～3分温めるとさらに美味しい」と、より美味しく味わうための工夫も紹介し、「ちょっと高いけどリピートするかも」と高く評価した。また、「ダージリンマスカットティー ポーションタイプ」は、炭酸水で割るだけでなく、ウイスキーと合わせて楽しむなど、幅広いアレンジの可能性を提案している。

後半は、なかべぇ氏がリピート買いしているという実力派の商品が続々と登場する。電子レンジで簡単に本格的な味が楽しめる「トムヤムチャーハン」は、「たま～に食べたくなる、大好きなチャーハン」と絶賛。さらに、毎年購入しているという「山形鳥中華 鶏だし醤油味」については、温かいラーメンと冷やしの両方を調理して実食した上で、「個人的には冷やし鳥中華が断然オススメ」と断言。あっさりしつつもコクのあるスープの魅力を力説した。

カルディには、話題のトレンド商品から、食卓を豊かにする定番品まで、魅力的なアイテムが多数揃っている。独自の視点で選び抜かれた商品の数々とそのアレンジ術は、次に店舗へ足を運ぶ際の強力な道しるべとなるだろう。

YouTubeの動画内容

00:19

新商品とオススメの購入品を一挙紹介
02:01

韓国で話題のカヌレ型スイーツ「バターモチ」
03:34

炭酸やお酒で割って楽しむ「ダージリンマスカットティー」
07:41

リピ買い必至のオススメ定番商品をレビュー
08:59

毎年買う「山形鳥中華」は冷やしが断然オススメ

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