¡ØÈ¬¤ÄÊèÂ¼¡Ù´ë¶È¡¦»ÜÀß¡¦¿Íµ¤¥¥ã¥é¤È°Û¿§¥³¥é¥Ü¡¡ÉÔ²º¤Ê¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÍ·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËºÆ¸½
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈø¾å¾¾Ìé¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÈ¬¤ÄÊèÂ¼¡Ù¡Ê9·î18Æü¸ø³«¡Ë¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤ä»ÜÀß¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û³Æ¼Ò¤Î¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼³¦¤Îµð¾¢¡¦²£¹ÂÀµ»Ë¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò´°Á´¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¤Î½éÅÐ¾ì¤«¤é80¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëÀáÌÜ¤Ë¿·¤¿¤Ë±ÇÁü²½¤µ¤ì¤ëËÜºî¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¼ö±å¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¸¤ÌÄÂ¼¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¡¢J¥Û¥é¡¼¤Î´ú¼ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¶¿å¿ò¡£»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥Û¥é¡¼±é½Ð¤òÀ¸¤«¤·¡¢¸¶ºî¤¬È÷¤¨¤ë¡Ö²ø´ñ¸¸ÁÛ¥í¥Þ¥óËÁ¸±ëý¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
¡¡ÎòÂå¤ÎÌ¾Í¥¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿Ì¾ÃµÄå¡¦¶âÅÄ°ì¹Ì½õÌò¤òÈø¾å¤¬Ì³¤á¡¢Ë´¤Êì¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò¤¿¤É¤ë¤¿¤áÈ¬¤ÄÊèÂ¼¤òË¬¤ì¡¢Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÀÄÇ¯¡¦Ã¤Ìï¤ò±üÃÒºÈ¡¢Èþ¤·¤Ì¤Ë´¿Í¡¦¿¹ÈþÌé»Ò¤òËÙÅÄ¿¿Í³¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢È¬¤ÄÊèÂ¼¿ï°ì¤ÎÌ¾²È¡¦ÅÄ¼£¸«²È¤ÎÁÐ»Ò¤ÎÏ·ÇÌ¡¢¾®ÃÝ¤È¾®ÇßÌò¤Ë¹âÅçÎé»Ò¡£Â¼¤Çµ¯¤¤¿´÷¤Þ¤ï¤·¤¤»ö·ï¤Î¼óËÅ¼Ô¡¦ÅÄ¼£¸«Í×Â¢¤È¡¢¤½¤ÎÄ¹ÃË¡¦µ×Ìï¤ÎÆóÌò¤òÂìÆ£¸°ì¤¬±é¤¸¤ë¡£¶âÅÄ°ì¤È¤È¤â¤Ë»ö·ï¤òÄÉ¤¦²¬»³¸©·Ù¤Î°ëÀî·ÙÉôÌò¤Ë¤Ï¾®äØÀéË¤¬Ê±¤·¡¢½ÂÀîÀ¶É§¡¢üâÅèÀ¯¿¤é¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¡Ê´äÃ«¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡Ë¡¢µþ¤ÎÊÆÏ·ÊÞ¡ÖÈ¬ÂåÌÜµ·Ê¼±Ò¡×¡¢½ÂÅÄ¤¤Î¤³±à¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î±þ±ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤Î¥¸¥ó¤¯¤ó¡×¡¢¤¿¤³¾ÆÆ»³Ú ¤ï¤Ê¤«¡¢¤Ä¤ÜÈ¬¡¢Åìµþ¥É¥¤¥ÄÂ¼¡¢¥È¥é¥ó¥»¥ó¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢ÀõÁð²Ö¤ä¤·¤¡¢¥Ý¥Î¥¹¤Î¥²¡¼¥à¡Ø¥Ñ¥º¥ë¤ÇËºî¡ª¤Ë¤ã¤ó¤³Â¼¡Ù¡¢¥Þ¥¯¥»¥ë¥¤¥º¥ß¤¬»²²Ã¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢³Æ´ë¶È¤ä»ÜÀß¤ÎÌ¾Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ò¡ØÈ¬¤ÄÊèÂ¼¡Ù¤ÎÉÔ²º¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÈÍ»¹ç¡£»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÆâ¤Î¥³¥Ô¡¼¤äºÙÉô¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ë¶È¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÍ·¤Ó¿´¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥é¥Ü´ë²è¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û³Æ¼Ò¤Î¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼³¦¤Îµð¾¢¡¦²£¹ÂÀµ»Ë¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò´°Á´¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¤Î½éÅÐ¾ì¤«¤é80¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëÀáÌÜ¤Ë¿·¤¿¤Ë±ÇÁü²½¤µ¤ì¤ëËÜºî¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¼ö±å¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¸¤ÌÄÂ¼¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¡¢J¥Û¥é¡¼¤Î´ú¼ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¶¿å¿ò¡£»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥Û¥é¡¼±é½Ð¤òÀ¸¤«¤·¡¢¸¶ºî¤¬È÷¤¨¤ë¡Ö²ø´ñ¸¸ÁÛ¥í¥Þ¥óËÁ¸±ëý¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢È¬¤ÄÊèÂ¼¿ï°ì¤ÎÌ¾²È¡¦ÅÄ¼£¸«²È¤ÎÁÐ»Ò¤ÎÏ·ÇÌ¡¢¾®ÃÝ¤È¾®ÇßÌò¤Ë¹âÅçÎé»Ò¡£Â¼¤Çµ¯¤¤¿´÷¤Þ¤ï¤·¤¤»ö·ï¤Î¼óËÅ¼Ô¡¦ÅÄ¼£¸«Í×Â¢¤È¡¢¤½¤ÎÄ¹ÃË¡¦µ×Ìï¤ÎÆóÌò¤òÂìÆ£¸°ì¤¬±é¤¸¤ë¡£¶âÅÄ°ì¤È¤È¤â¤Ë»ö·ï¤òÄÉ¤¦²¬»³¸©·Ù¤Î°ëÀî·ÙÉôÌò¤Ë¤Ï¾®äØÀéË¤¬Ê±¤·¡¢½ÂÀîÀ¶É§¡¢üâÅèÀ¯¿¤é¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¡Ê´äÃ«¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡Ë¡¢µþ¤ÎÊÆÏ·ÊÞ¡ÖÈ¬ÂåÌÜµ·Ê¼±Ò¡×¡¢½ÂÅÄ¤¤Î¤³±à¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î±þ±ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤Î¥¸¥ó¤¯¤ó¡×¡¢¤¿¤³¾ÆÆ»³Ú ¤ï¤Ê¤«¡¢¤Ä¤ÜÈ¬¡¢Åìµþ¥É¥¤¥ÄÂ¼¡¢¥È¥é¥ó¥»¥ó¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢ÀõÁð²Ö¤ä¤·¤¡¢¥Ý¥Î¥¹¤Î¥²¡¼¥à¡Ø¥Ñ¥º¥ë¤ÇËºî¡ª¤Ë¤ã¤ó¤³Â¼¡Ù¡¢¥Þ¥¯¥»¥ë¥¤¥º¥ß¤¬»²²Ã¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢³Æ´ë¶È¤ä»ÜÀß¤ÎÌ¾Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ò¡ØÈ¬¤ÄÊèÂ¼¡Ù¤ÎÉÔ²º¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÈÍ»¹ç¡£»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÆâ¤Î¥³¥Ô¡¼¤äºÙÉô¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ë¶È¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÍ·¤Ó¿´¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥é¥Ü´ë²è¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£