令和ロマン・松井ケムリ、映画初出演 長澤まさみ主演『このごにおよんで愛など』風間俊介ら追加キャスト7人
俳優の長澤まさみ、柄本佑、石橋静河らが共演する映画『このごにおよんで愛など』（11月27日公開）の予告編と本ポスタービジュアルが公開された。あわせて、風間俊介、落合モトキ、松井ケムリ（令和ロマン）、のせりん、大西礼芳、渋川清彦、片岡礼子の出演が発表された。
【動画】映画『このごにおよんで愛など』予告編
本作は、是枝裕和、西川美和両監督のもとで監督助手を務め、2019年に柳楽優弥主演の『夜明け』でデビューした広瀬奈々子監督の長編第2作。広瀬監督が「もっといろんな家族の形があってもいいんじゃないか」という思いから自ら企画し、脚本も手がけたオリジナル作品となる。
既存の価値観にとらわれない作品を目指し、日本と台湾の合作で製作された。ホウ・シャオシェン監督の後期作品や『台北暮色』などを手がけた撮影監督ヤオ・ホンイーをはじめ、撮影と照明に台湾のスタッフが参加している。
長澤が演じる主人公・詩は、わがままでずるい一方、どこか憎めない絵本作家。柄本は、気遣いができて料理も得意だが、古くからの家族観との間で揺れる夫・杜夫を演じる。石橋は、詩への不満を抱えながらも一途な愛情を注ぐ恋人で、担当編集者でもある潤奈に扮する。
予告編は、詩の「例えば、3人で子どもをつくるのはどうかなって思って」という提案から始まる。「なんで俺と結婚したの？」と戸惑う杜夫と、「別れたくないなら離婚してください」と涙を流す潤奈。それでも夫と恋人、二つの愛を手放したくない詩の提案により、3人の共同生活が始まる。
子どもをつくることを通じて、新しい家族のかたちを模索しながら自分自身の本心と向き合う3人。杜夫から「詩ちゃんも、変わらなきゃ」と諭される詩自身も、「人様に言えないこと重ねて、もう私のポジションなんてどこにもないんだよ」と苦しい胸の内を吐露する。HIMIの楽曲「Aishitell」に乗せ、3人がそれぞれの本心と向き合う姿が収められている。
本ポスターには「わたしと夫と彼女。3人で、家族になりたいと思った。」というコピーを掲出。「わたしと夫」である詩と杜夫、「わたしと恋人」である詩と潤奈、それぞれの関係性が表現されている。
追加キャストの風間は杜夫の同僚・戌井健太郎、落合は詩の友人で理解者のコンちゃんを演じる。コンちゃんのパートナー・スギくん役には、本作が映画初出演となる松井を起用。のせりんは潤奈の職場の後輩・桜井歩夢、大西は戌井の妻・みどり、渋川は3人が相談に訪れる弁護士・副島光弘、片岡はレディースクリニックの迫田律子に扮する。
風間は「昨今、自分らしく生きるのが健やかであるとされていますが、時に誰かの自分らしくは誰かの我慢に支えられているのかもしれません。でも、それぞれの思いが交錯した時、新たな人間関係、新たな形が生まれる事もあるのかもしれない。そんな事を台本を読んだ時に思いました」とコメント。
映画初出演の松井は「詩と杜夫と潤奈といういびつで不安定な三角形がどんな形におさまるのか、遠くから見守るような気持ちで撮影に参加させていただきました」と振り返った。
前売り券は9月11日から発売される。
■風間俊介／戌井健太郎役
昨今、自分らしく生きるのが健やかであるとされていますが、時に誰かの自分らしくは誰かの我慢に支えられているのかもしれません。 でも、それぞれの思いが交錯した時、新たな人間関係、新たな形が生まれる事もあるのかもしれない。 そんな事を台本を読んだ時に思いました。 自由と普通と愛への思いが詰まっている『このごにおよんで愛など』に参加できて幸せです。
■落合モトキ／コンちゃん役
タフに見える人間も支え合って世の中に紛れていて。
でもとても繊細であり、触れたらすぐ崩れてしまうような…。
そんな登場人物の中で、スギくん、コンちゃんのほっこりした関係を箸休めのような存在で観て頂けたらうれしいです。
■松井ケムリ／スギくん役
詩と杜夫と潤奈といういびつで不安定な三角形がどんな形におさまるのか、遠くから見守るような気持ちで撮影に参加させていただきました。
その三角形が自らを把握するためにも、穏やかで安定したコンちゃんとスギくんの関係は3人にとって大切な存在だったと思います。特に私の演じさせていただいたスギくんは、コンちゃんのことも見守っているようなおおらかさがあり、どこまでいってもブレない芯のようなものを大切にさせていただきました。
■のせりん／桜井歩夢役
桜井みたいな子、いるよな〜と、どこか共感しながらお芝居することができました。
チームの雰囲気もとても穏やかで、数日間の撮影でしたが、とても充実した日々でした。
僕自身も、愛にはいろんな形があると思っているので、この作品を観た皆さんがそれぞれどう感じるのか、とても楽しみです。
ぜひ楽しんで観ていただけたらうれしいです。よろしくお願いします。
■大西礼芳／戌井みどり役
新しい家族の形。始まりはいつでもどこでも、波乱に満ちているのかもしれません。私は夫と3人の子どもたちと、時々騒がしく詩さんのもとを訪れます。映画を観ながら、子どもたちと主人公たちの姿を重ねることがありました。芽生えたばかりの輝き。その危うさも含めて、ぜひ観て受け取っていただけたらうれしいです。
■渋川清彦／副島光弘役
撮影1日の参加で、長澤さん石橋さん佑との芝居は緊張しましたが充実した時間でした。広瀬監督の静かだけれどはっきりとした意思のある目というか佇まいが印象的で、素敵な監督でした。
それぞれのやり方で楽しみ、それぞれのやりかたで踊り、それぞれの生き方がある、そんなことをあらためて教えてもらいました。ぜひ映画館で!
■片岡礼子／迫田律子役
彼らとの時間はとても瑞々しく、それは色々あれど自分軸を大切にする選択をして進んでいる眩しさなのでは と思い始めているところです。
広瀬組の撮影のあと詩と潤奈と杜夫3人の時間を思い出しては、"言葉にならないところに確かにあるもの"を見つめる自分が居ます。
大切に届けたい映画です。
【動画】映画『このごにおよんで愛など』予告編
本作は、是枝裕和、西川美和両監督のもとで監督助手を務め、2019年に柳楽優弥主演の『夜明け』でデビューした広瀬奈々子監督の長編第2作。広瀬監督が「もっといろんな家族の形があってもいいんじゃないか」という思いから自ら企画し、脚本も手がけたオリジナル作品となる。
長澤が演じる主人公・詩は、わがままでずるい一方、どこか憎めない絵本作家。柄本は、気遣いができて料理も得意だが、古くからの家族観との間で揺れる夫・杜夫を演じる。石橋は、詩への不満を抱えながらも一途な愛情を注ぐ恋人で、担当編集者でもある潤奈に扮する。
予告編は、詩の「例えば、3人で子どもをつくるのはどうかなって思って」という提案から始まる。「なんで俺と結婚したの？」と戸惑う杜夫と、「別れたくないなら離婚してください」と涙を流す潤奈。それでも夫と恋人、二つの愛を手放したくない詩の提案により、3人の共同生活が始まる。
子どもをつくることを通じて、新しい家族のかたちを模索しながら自分自身の本心と向き合う3人。杜夫から「詩ちゃんも、変わらなきゃ」と諭される詩自身も、「人様に言えないこと重ねて、もう私のポジションなんてどこにもないんだよ」と苦しい胸の内を吐露する。HIMIの楽曲「Aishitell」に乗せ、3人がそれぞれの本心と向き合う姿が収められている。
本ポスターには「わたしと夫と彼女。3人で、家族になりたいと思った。」というコピーを掲出。「わたしと夫」である詩と杜夫、「わたしと恋人」である詩と潤奈、それぞれの関係性が表現されている。
追加キャストの風間は杜夫の同僚・戌井健太郎、落合は詩の友人で理解者のコンちゃんを演じる。コンちゃんのパートナー・スギくん役には、本作が映画初出演となる松井を起用。のせりんは潤奈の職場の後輩・桜井歩夢、大西は戌井の妻・みどり、渋川は3人が相談に訪れる弁護士・副島光弘、片岡はレディースクリニックの迫田律子に扮する。
風間は「昨今、自分らしく生きるのが健やかであるとされていますが、時に誰かの自分らしくは誰かの我慢に支えられているのかもしれません。でも、それぞれの思いが交錯した時、新たな人間関係、新たな形が生まれる事もあるのかもしれない。そんな事を台本を読んだ時に思いました」とコメント。
映画初出演の松井は「詩と杜夫と潤奈といういびつで不安定な三角形がどんな形におさまるのか、遠くから見守るような気持ちで撮影に参加させていただきました」と振り返った。
前売り券は9月11日から発売される。
■風間俊介／戌井健太郎役
昨今、自分らしく生きるのが健やかであるとされていますが、時に誰かの自分らしくは誰かの我慢に支えられているのかもしれません。 でも、それぞれの思いが交錯した時、新たな人間関係、新たな形が生まれる事もあるのかもしれない。 そんな事を台本を読んだ時に思いました。 自由と普通と愛への思いが詰まっている『このごにおよんで愛など』に参加できて幸せです。
■落合モトキ／コンちゃん役
タフに見える人間も支え合って世の中に紛れていて。
でもとても繊細であり、触れたらすぐ崩れてしまうような…。
そんな登場人物の中で、スギくん、コンちゃんのほっこりした関係を箸休めのような存在で観て頂けたらうれしいです。
■松井ケムリ／スギくん役
詩と杜夫と潤奈といういびつで不安定な三角形がどんな形におさまるのか、遠くから見守るような気持ちで撮影に参加させていただきました。
その三角形が自らを把握するためにも、穏やかで安定したコンちゃんとスギくんの関係は3人にとって大切な存在だったと思います。特に私の演じさせていただいたスギくんは、コンちゃんのことも見守っているようなおおらかさがあり、どこまでいってもブレない芯のようなものを大切にさせていただきました。
■のせりん／桜井歩夢役
桜井みたいな子、いるよな〜と、どこか共感しながらお芝居することができました。
チームの雰囲気もとても穏やかで、数日間の撮影でしたが、とても充実した日々でした。
僕自身も、愛にはいろんな形があると思っているので、この作品を観た皆さんがそれぞれどう感じるのか、とても楽しみです。
ぜひ楽しんで観ていただけたらうれしいです。よろしくお願いします。
■大西礼芳／戌井みどり役
新しい家族の形。始まりはいつでもどこでも、波乱に満ちているのかもしれません。私は夫と3人の子どもたちと、時々騒がしく詩さんのもとを訪れます。映画を観ながら、子どもたちと主人公たちの姿を重ねることがありました。芽生えたばかりの輝き。その危うさも含めて、ぜひ観て受け取っていただけたらうれしいです。
■渋川清彦／副島光弘役
撮影1日の参加で、長澤さん石橋さん佑との芝居は緊張しましたが充実した時間でした。広瀬監督の静かだけれどはっきりとした意思のある目というか佇まいが印象的で、素敵な監督でした。
それぞれのやり方で楽しみ、それぞれのやりかたで踊り、それぞれの生き方がある、そんなことをあらためて教えてもらいました。ぜひ映画館で!
■片岡礼子／迫田律子役
彼らとの時間はとても瑞々しく、それは色々あれど自分軸を大切にする選択をして進んでいる眩しさなのでは と思い始めているところです。
広瀬組の撮影のあと詩と潤奈と杜夫3人の時間を思い出しては、"言葉にならないところに確かにあるもの"を見つめる自分が居ます。
大切に届けたい映画です。