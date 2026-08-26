CIA長官が異例のモスクワ訪問　アメリカがウクライナに「攻撃停止」要請　米報道

アメリカメディアは、CIA（中央情報局）の長官がロシアの首都モスクワを訪問したと報じました。

CNNなどによりますと、アメリカのCIA（中央情報局）のラトクリフ長官は25日、ロシア当局者と会談するため、モスクワを訪問しました。

ラトクリフ氏がCIA長官としてロシアを訪問するのは初めてです。

会談の相手や内容は明らかになっていません。

これに先立ち、ロシア国営のタス通信は、現地時間25日午前10時ごろ、ラトクリフ氏が搭乗したとみられるアメリカ軍のC17大型輸送機がモスクワの空港に到着したと報じました。

その後、モスクワ市内ではアメリカの外交車両による車列も確認されていて、輸送機は夕方、モスクワの空港を離陸しました。

CNNは関係者の話として、今回の訪問に先立ち、アメリカ側がウクライナに対し、モスクワなどへのドローンやミサイルによる攻撃を一時停止するよう要請していたと伝えています。

ウクライナ側には、アメリカ政府高官がロシアを訪問することも伝えられていたということです。

一方、ロシアのペスコフ大統領報道官は、アメリカ軍の輸送機について、「情報を持っていない」と述べています。

ロシアとウクライナの和平交渉が停滞する中、会談の内容が注目されます。