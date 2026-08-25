昨オフに5年1億5500万ドルの大型契約で加入

オリオールズは22日（日本時間23日）のレイズ戦に劇的なサヨナラ勝利を飾った。試合後のベンチでは、主砲のピート・アロンソ内野手が葉巻を嗜む場面が拡散。賛否を含めて様々な反応が寄せられている。

米紙「ニューヨーク・ポスト」のザック・ブラジラー記者が23日（同24日）、「ピート・アロンソ、オリオールズのサヨナラ勝ち後にベンチで祝杯の葉巻」として映像付きで紹介した。「それは、とても満足そうな男の表情だった。メッツファンは見ない方がいい。ピート・アロンソはオリオールズで楽しんでいるようだ」とし、古巣のメッツファンに対して注意喚起している。

メッツからFAになった大砲は、昨オフにオリオールズと5年総額1億5500万ドル（約242億円）の大型契約を結んだ。一時は不振だったが、30本塁打、85打点と主砲の価値を発揮している。一方で、チームは63勝68敗でア・リーグ東地区最下位に沈んでおり、アロンソの振る舞いに対して冷ややかな声も少なくない。

「ピート・アロンソはオリオールズのリーダーだ」「これは今まで見た中でも、最高にイカしてる」「古き良き野球だね」「彼のことを知れば知るほど、どんどんカッコよく思えてくるよ」と賛成するファンもいれば、「面白い？ そうだね。カッコいいか？ それは分からないな」「なんて滑稽なやつだ」「こんなダサいものは今まで見たことない」との指摘も。また、日本のファンからも「こんな堂々とタバコ吸ってる野球選手を初めて見た」などと反応が寄せられた。（Full-Count編集部）